В Беслане пройдет крестный ход к кладбищу «Город Ангелов»

Прошло 16 лет со дня теракта в школе №1 Фото: Анна ИВЕРШИНЬ

В День солидарности в борьбе с терроризмом в Беслане продолжается «Вахта памяти» по погибшим в теракте 1-3 сентября 2004 года. По официальной информации, жертвами стали 314 человек, включая 186 детей. А инвалидами остались 126, из которых 70 — дети. В плену у боевиков находились больше тысячи жителей небольшого городка Северной Осетии.

«КП-Северный Кавказ» поговорила с жительницей Беслана Алепой. Женщина рассказала, что во дворе школы №1 с 8 часов утра звучит траурная музыка, и уже прошла траурная литургия. Для осетин 3 сентября — самый трагический день.

- В 13.05 во всей республике объявят «минуту молчания» по погибшим. И школьники выпустят в небо 334 белых шарика по количеству жертв.

Именно в 13.05 в тот день, 3 сентября 2004 года, в спортзале с заложниками прогремел взрыв и начался пожар. Алепа еще подчеркнула — именно 334 шарика по погибшим, а не указанная во всех источниках цифра «314». И отметила, что из-за COVID людей у школы немногим меньше, чем в прошлом году — но это все равно около 3 тысяч человек.

Несмотря на пандемию, традиционно пройдет и массовый крестный ход к мемориальному кладбищу «Город Ангелов». Люди уже собираются с портретами погибших.

А в 14 часов снова состоится заупокойная литургия. Днем в Беслане пройдет возложение венков и перечислят имена всех, кто не выжили. В 8 часов вечера традиционно зажгут свечи в память о них во дворе школы.

Сегодня вспоминают трагедию не только в Осетии, но во многих городах России. И даже в Париже в приходе Преподобного Сергия идет панихида, посвященная шестнадцатой годовщине теракта в Беслане.

Отметим, что учебный год в Правобережном районе Северной Осетии, где находится Беслан, все 16 лет начинается только 5 сентября.

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