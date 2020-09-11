Рамзан Кадыров Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Чеченский мальчик смог прочесть мысли Рамзана Кадырова и был вознагражден за свою смекалку. Мухаммад Вахаев смог угадать тему беседы главы Чечни с непобедимым чеченским боксером, чемпионом мира в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым.

Необычный вопрос глава Чеченской Республики задал своим подписчикам на днях. Политик развлечь аудиторию и порадовать, однако задал отнюдь не простой вопрос. Рамзан Ахматович опубликовал фотографию в компании с боксером на турнире «Время Легенд — 5». Задача была очень трудной — максимально точно угадать, о чем в момент, когда был сделан снимок, беседуют Кадыров и Бетербиев.

Отметим, что турнир был посвящен памяти отца политика Ахмата-Хаджи Кадырова. Поэтому «Комсомолка» предположила, что речь могла идти о Кадырове-старшем и его вкладе в развитие республики. Однако оказалось, что беседа была куда более житейской и банальной.

Победитель почти в точности её передал. Мухаммад предположил, что Рамзан Ахматович похвалил выступления знаменитого боксера и предложив ему любую помощь в случае необходимости. А спортсмен, в свою очередь, ответил, что в поддержке Кадырова не сомневается и выразил благодарность главе Чечни.

— Наиболее близкий к правильному ответ дал Вахаев Мухаммад из города Курчалой! Свою заслуженную награду, телефон iPhone 11, он получил сегодня из рук моего помощника. Давайте вместе дружно поздравим победителя! — резюмировал Рамзан Кадыров.

То самое яблоко, за которое глава Чечни подарил подписчице «надкусанное яблоко» Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Отметим, что это далеко не первый конкурс с дорогими подарками, который проводит глава Чечни. В прошлом году чеченский лидер нашел в своем саду удивительный плод и попросил подписчиков угадать, что на фото. Позже оказалось, что это яблоко необычной формы. Кадыров обвел вокруг пальца многих искушенных садоводов, а подарок, в итоге, отправился простой чеченской девушке, которая все-таки смогла найти правильный ответ.

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

Рамзан Кадыров пообещал щедро одарить того, кто угадает его мысли

Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал щедро одарить того, кто сможет угадать его мысли. А если быть точнее — тему беседы с непобедимым чеченским боксером, чемпионом мира Артуром Бетербиевым. Счастливчик получит iPhone последней модели (подробности).

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«Это грязь, нестерпимая грязь»: в Чечне прокомментировали ролик с посаженным на бутылку модератором чата

В Чечне прокомментировали скандальный ролик, на кадрах которого неизвестный молодой человек садится на бутылку. В соцсетях его называют модератором оппозиционного чата, подписчики которого критиковали руководство республики (подробности).

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

«А вы угадаете?»: Кадыров подарил подписчице iPhone за ответ на сложнейшую загадку

Необычный конкурс провёл глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров: он сфотографировал в своей руке совершенно необычный фрукт и попросил подписчиков угадать, что это (подробности).