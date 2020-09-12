«Я отрекся от него»: в Чечне отец героя видео «с бутылкой» прокомментировал скандал

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Отец скандально прославившегося экс-модератора телеграм-канала 1ADAT Салмана Тепсуркаева записал видеообращение. Мужчина признается, что является папой героя, ролики с которым в последнее время взорвали сеть.

Напомним, в Чечне не стихает скандальная история с видеозаписью модератора одного из оппозиционных чеченским властям Телеграм-каналов, якобы севшим на бутылку под угрозой расправы. Парня, по версии ряда СМИ, похитили и подвергли унижению.

Сам отец молодого человека в видеобращении заявляет, что его сын находится за пределами Чеченской республики.

- Он уехал из республики несколько лет назад, когда из-за его непослушания и плохого поведения, я отрекся от него и мы перестали поддерживать отношения, - поделился отец Салмана Тепсуркаева.

Этот ролик опубликовали сегодня, 12 сентября на странице государственного канала «Грозный».

- Признавая полностью вину своего сына в оскорблении чужих жен, матерей и сестер, он при этом считает, что на это Салмана Тепсуркаева спровоцировали участники группы, в которой он был модератором, а также некоторые блогеры, которые также, как и он занимались оскорблениями женщин, - говорится в сообщении.

По словам отца молодого человека, инцидент с его сыном произошел за пределами Чеченской Республики, в одном из регионов России, куда его сын уехал на заработки.

Известно, что Ширвани Тепсуркаев, он же отец героя ролика, вместе со своими родственниками встретился с людьми, чьих родственниц оскорбил Салман.

Они показали ему фото, видео и аудио материалы, доказывающие его виновность. После этого, как говорит Ширвани, конфликт был полностью разрешен в рамках чеченских традиций.

Род Тепсуркаевых призывает всех прекратить инсинуации, связанные с этим происшествием и не вмешиваться в их семейные дела.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что директор рынка в Гудермеском районе записал по этому поводу «разъяснительный» ролик. На русском языке Саид Чубаев разложил по полочкам: «Если кто-то переходит грань — за все придется отвечать». И доступно объяснил, что возмездие ждет каждого, кто не уважает Чечню и традиции.

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