Операция «Двойник»: в Чечне сообщили о провокации с использованием маски Рамзана Кадырова

Рамзан Кадыров / кадр видео, демонстрирующего «маску», якобы подготовленную для провокации

Опубликованы эксклюзивные кадры с реалистичной маской главы Чечни Рамзана Кадырова: в Чечне сообщили, что её, вероятнее всего, готовятся использовать для провокации, названной «Операция "Двойник"». Подробности сообщают местные СМИ.

По их данным, в «засекреченной европейской лаборатории» была разработана уникальная реалистичная маска, полностью повторяющая черты чеченского лидера. Сообщается, что якобы готовится определенная провокация, однако никаких подробностей операции нет.

— Сейчас идет отбор актера, который исполнит роль Рамзана Кадырова в рамках подготовленной провокации, — говорится в сообщении агентства «Грозный-Информ», ссылающегося на свои источники.

«КП - Северный Кавказ» связалась с первым заместителем руководителя администрации главы и правительства республики Джамбулатом Умаровым. Он сообщил что в администрации Кадырова знакомы с резонансной новостью, однако комментировать или подтверждать её не стал.

Отметим, что изначально видео было опубликовано на малоизвестном аккаунте в Instagram.

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