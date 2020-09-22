«А вода-то прозрачная»: Айза Анохина вновь опубликовала откровенные фото

Айза Анохина продолжает дразнить подписчиков Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Телеведущая, хип-хоп исполнительница и светская львица Айза Анохина продолжает дразнить подписчиков откровенными снимками. Девушка вновь опубликовала в Instagram фото без белья. На снимке её прикрывают лишь океанские волны. Но, как заметили подписчики, «вода-то прозрачная».

Светская львица наконец смогла вырваться с семьей на отдых. Выбором места телезвезда не мучилась, выбрав «филиал рая на земле» — Мальдивские острова. Дива уехала вместе с двумя детьми, что, однако не мешает ей провоцировать подписчиков.

Так Айза решила опубликовать в Instagram снимок без одежды. Её роскошные формы прикрыли лишь океанские волны, а грудь она предпочла скрыть изящным жестом руки. Впрочем, фанаты не оценили скромности и сразу же вспомнили скандальный инцидент в начале сентября. Тогда Анохина случайно опубликовала в Stories снимок своих гениталий, который, по её словам, предназначался возлюбленному Олегу Майами. Кадр просуществовал в открытом доступе буквально минуту, но и за это время фанаты успели все сфотографировать и распространить.

Девушка опубликовала в Instagram фото без одежды Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Тогда скандал набрал небывалую силу. Люди даже предполагали, что слив — вовсе не случайность, а намеренная провокация. Подтверждений этому нет и не было, однако подписчики до сих пор припоминают этот момент диве. Так, в комментариях к новой фотографии можно найти ответы в духе: «А мы уже все видели, зачем прикрываться?». Другие наоборот осуждают смелость Айзы, спрашивая, как на такие фото реагируют родители. А третьи завидуют шикарному отдыху.

Напомним, что Айза продолжает оставаться одной из самых скандальных звезд шоу-бизнеса. Её роман с Олегом Майами некоторые считают фикцией, её личная жизнь и громкий развод стали достоянием общественности после шоу «СуперАйза». Более того, девушка часто очень откровенно рассказывает о себе и не стесняется провокационных тем.

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