«Макгрегору крышка?»: после сумасшедших рекордов «новый Хабиб» получил главный бой

Фото: REUTERS / личная страница Хамзата Чимаева в Instagram

Кажется, в мире смешанных единоборств появился настоящий «новый Хабиб»! Чеченский боец Хамзат Чимаев добился своего, после серии невероятных рекордов и потрясающих побед спортсмен получил главный бой вечера и турнира — пятираундовое противостояние с одним из сильнейших бойцов UFC.

— Спасибо Дэйна, что сдержал свое слово. Теперь у меня есть дата и я жду соперника. Ты пообещал мне пятираундовый бой, главный бой вечера! С кем угодно. Где угодно. Когда угодно. Я жду, — написал чеченский спортсмен в Twitter.

Путь Чимаева в UFC поражает воображение. За три боя спортсмен умудрился установить два абсолютных рекорда. Первый — две победы за 10 дней! Иными словами, у бойца не было времени на подготовку, что в разы усложняет задачу.

Но Хамзат справился с задачей элементарно, влюбив в себя публику Абу-Даби. Блестящая победа удушающим и технический нокаут ударами: оба боя он закончил в блестящем стиле и досрочно.

После триумфа Чимаев вызвал на бой Конора Макгрегора. Ирландец согласился, но...Дэйна Уайт не захотел заниматься организацией подобного боя. Слишком мало известен публике Хамзат. И чеченец, вместо обиды, продолжил поражать. Следующий поединок с Джеральдом Мершартом он провел 19 сентября. Американец не успел понять, с кем дерется: Чимаев нокаутировал оппонента за 17 секунд. Это еще один абсолютный рекорд UFC.

— 28 месяцев назад я дебютировал в смешанных единоборствах. 28 месяцев каждый день я как бешеный трудился, чтобы стать лучше. Вера и труд дают мне результат, — объясняет свой успех чеченский спортсмен в Twitter.

После этого даже скептически настроенный Дэйна Уайт понял: пора вводить Хамзата в высший дивизион. Тем более статистика «нового Хабиба» подстать чемпиону: 9 побед без поражений, все поединки завершены досрочно.

Имя будущего оппонента Хамзата пока не озвучивается. Однако в комментариях к записи Чимаева большинство жаждет крови Конора Макгрегора. Ирландец ведь уже согласился на бой с чеченским гением. Поэтому фанаты не сомневаются в выборе, а спрашивают у спортсмена, «когда уже Макгрегору крышка?». Хамзат молчит и готовится к главному бою в жизни. Ведь даже если против него выйдет кто-то другой, задача одна — побеждать и идти к титулу, чтобы следующее поколение молодых кавказских дарований называли уже не «новыми Хабибами», а «новыми Чимаевыми».

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Конор Макгрегор принял вызов на бой от «Хабиба 2.0»

Ирландец Конор Макгрегор неожиданно принял вызов на бой от молодого чеченского бойца Хамзата Чимаева, которого за потрясающий стиль, технику и невероятный дебют в UFC уже называют «Хабибом 2.0» (подробности).

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