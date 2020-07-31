Конор Макгрегор принял вызов на бой от «Хабиба 2.0»

Ирландец Конор Макгрегор неожиданно принял вызов на бой от молодого чеченского бойца Хамзата Чимаева, которого за потрясающий стиль, технику и невероятный дебют в UFC уже называют «Хабибом 2.0».

Чеченский боец, выступающий после переезда за Швецию, ворвался в UFC меньше месяца назад, показав потрясающее выступление на UFC Fight Island в ОАЭ. 15 июля после удушающего приема сдался валлиец Джон Филлипс, а уже 25 июля техническим нокаутом был повержен ирландец Риз МакКи. Так новичок установил новый рекорд UFC, одержав две победы за 10 дней.

После феерического старта чеченец Чимаев не скупился на слова. Во-первых он пообещал завоевать пояс сразу в трех весовых категориях: легкой, полусредней и средней. Во-вторых в соцсетях пожаловался главе промоушена Дэйне Уайту на скуку. И потребовал выдать ему по очереди за одну ночь трех блестящих легковесов: Хорхе Максвидаля, Нэйта Диаса и легендарного Конора Макгрегора. Правда, закончил Хамзат вполне миролюбивой фразой «я понимаю, что они не захотят драться со мной».

Ко всеобщему удивлению, в очередной раз завершивший карьеру Конор оживился! И, вопреки предположениям Чимаева, принял вызов.

— Я принимаю бой, — коротко написал ирландец в Twitter.

Напомним 6 июня 2020 года 32-летний Макгрегор в очередной раз завершил карьеру. Правда списывать Конора со счетов не стоит — он частенько «уходил из спорта». Такую манипуляцию боец использует для выбивания лучших условий из руководства UFC. Отметим, что ирландец до сих пор претендует на реванш с Хабибом Нурмагомедовым. Он может стать последним соперником в карьере дагестанца, планирующего в следующем году завязать с боями.