2020-07-31T14:23:05+03:00
Спорт

Конор Макгрегор принял вызов на бой от «Хабиба 2.0»

Чеченский боец Хамзат Чимаев одержал всего две победы в UFC, но уже отметился рекордом и блестящими выступлениями
Андрей ФАДЕЕВ
Поделиться:
Фото: REUTERS / личная страница Хамзата Чимаева в InstagramФото: REUTERS / личная страница Хамзата Чимаева в Instagram
Изменить размер текста:

Ирландец Конор Макгрегор неожиданно принял вызов на бой от молодого чеченского бойца Хамзата Чимаева, которого за потрясающий стиль, технику и невероятный дебют в UFC уже называют «Хабибом 2.0».

Чеченский боец, выступающий после переезда за Швецию, ворвался в UFC меньше месяца назад, показав потрясающее выступление на UFC Fight Island в ОАЭ. 15 июля после удушающего приема сдался валлиец Джон Филлипс, а уже 25 июля техническим нокаутом был повержен ирландец Риз МакКи. Так новичок установил новый рекорд UFC, одержав две победы за 10 дней.

После феерического старта чеченец Чимаев не скупился на слова. Во-первых он пообещал завоевать пояс сразу в трех весовых категориях: легкой, полусредней и средней. Во-вторых в соцсетях пожаловался главе промоушена Дэйне Уайту на скуку. И потребовал выдать ему по очереди за одну ночь трех блестящих легковесов: Хорхе Максвидаля, Нэйта Диаса и легендарного Конора Макгрегора. Правда, закончил Хамзат вполне миролюбивой фразой «я понимаю, что они не захотят драться со мной».

Ко всеобщему удивлению, в очередной раз завершивший карьеру Конор оживился! И, вопреки предположениям Чимаева, принял вызов.

Я принимаю бой, — коротко написал ирландец в Twitter.

Напомним 6 июня 2020 года 32-летний Макгрегор в очередной раз завершил карьеру. Правда списывать Конора со счетов не стоит — он частенько «уходил из спорта». Такую манипуляцию боец использует для выбивания лучших условий из руководства UFC. Отметим, что ирландец до сих пор претендует на реванш с Хабибом Нурмагомедовым. Он может стать последним соперником в карьере дагестанца, планирующего в следующем году завязать с боями.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Ставрополе построят детский сад на 160 мест
Появились кадры ДТП с опрокинувшейся цистерной дизеля на Ставрополье
На Ставрополье опрокинулся тягач с цистерной дизельного топлива
Жителя Ставрополья поймали на мошенничестве при получении гранта
На Ставрополье ввели новые послабления в режим ограничений
В Ставрополе отремонтировали около 7 километров дорог
В Невинномысске построят продуктовый склад за 1,6 млрд рублей
На Ставрополье мужчина убил собутыльника за разбитую раковину
Дождь с градом и грозой польет на Ставрополье с 1 августа
На 10 улицах Ставрополя повредят асфальт из-за ремонта газопровода
В Ставрополе пройдут три ярмарки выходного дня
Стало известно, в какие города Ставрополья привезут мощи Матроны Московской
В Северной Осетии намерены возродить альпинистский туризм
Мальчик-пешеход погиб в ДТП с тонированной "Приорой" на Ставрополье
На Ставрополье коронавирус победили более 66% пациентов
В Ставрополе выросло число высокобалльников ЕГЭ
Главу Дербентского района подозревают в махинациях на 200 млн рублей
Арбитражный суд не принял иск прокуратуры к мэрии Пятигорска
В Ставрополь 1 августа привезут мощи Матроны Московской
Глава Ставрополья поручил министру здравоохранения решить кадровый вопрос
Врачи из Пятигорска спасли женщину с пульсом реже 40 ударов в минуту
Ставрополь стал первым городом края по числу совершенных на улице краж