Чеченский внук Пугачевой станцевал "в стиле Майкла Дженсона" с эпатажной мамой

Дени Байсаров и Кристина Орбакайте Фото: СОЦСЕТИ

Сын певицы Кристины Орбакайте и чеченского олигарха Руслана Байсарова - Дени - поразил пользователей сети танцем с мамой. Парень взорвал танцпол под песню Юлии Проскуряковой, Елены Есениной и Максима Галкина "Да, я мать, и я умею танцевать". Видео опубликовал сам Галкин в социальных сетях.

Дени выбрал необычный технику танца, комбинируя клубные движения со стилем Майкла Джексона. Если молодой человек танцевал медленно и выверенно, то его звездная мама по-настоящему отожгла. В ролике заметно, что члены семьи постоянно переговариваются и жестикулируют друг другу.

Отметим, что это не первый танец, который показал талант Дени Байсарова. Ранее, в самый разгар пандемии, парень скучал в одиночестве в своей лондонской квартире. Тогда, просматривая галерею, он увидел занятное видео, на котором танцует казачка под песню Литвиненко "Оп, мусорок!", и выложил это в сеть.

- Скучаю по вам, ребята из арт-лаборатории! - написал тогда Дени. - Так мы проводим уборку после терапии.

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