«Любовь убьет нас»: Телеведущую Айзу Анохину задержали по подозрению в контрабанде оружия

Айза Анохина задержана на Мальдивах Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Телеведущая, блогер и экс-супруга Гуфа Айза Анохина задержана по подозрению в контрабанде оружия. Диву остановили полицейские аэропорта Мале на Мальдивах, откуда она собиралась лететь домой, в Москву.

— Мне везет, как утопленнику, — рассказала в Instagram Stories телезвезда. — Короче, прикол. Заходим мы в аэропорт Мале. И тут ко мне подлетает полицейский, снимает с меня украшение — серебряную пулю. Он говорит, что это оружие. И меня забирают в участок.

Айза объяснила подписчикам: это не просто красивое украшение, а дорогой её сердцу сувенир. На серебре надпись: «Слишком много любви убьет нас». Точно такая же пуля есть у возлюбленного девушки Олега Майами — безделушки объединяют их на расстоянии.

— В полицейском участке я сидела по подозрению в том, что провожу оружие. Три часа пришлось там пробыть. В результате пулю мне не вернули, несмотря ни на что. Её отдали пилотам, которые смогут передать её только после приземления в Москве, — рассказала Айза.

Несмотря на нелепую ситуацию, звезде удалось вернуться в Россию без проблем, а дорогое её сердцу украшение было возвращено.

Напомним, что Анохина недавно стала участницей громкого скандала — звезда опубликовала в Instagram фотографию собственных гениталий. Оказалось, что Айза промахнулась клавишей и выложила не тот снимок. Впрочем, интернет помнит все: фото стало достоянием общественности, а Майами заявил, что не собирается жениться на скандальной звезде.

Впрочем, сейчас отношения пары становятся все более теплыми, и недавно дива призналась, что готова к третьему браку.

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