«У Саши все хорошо?»: Магомед Исмаилов обеспокоен исчезновением Емельяненко после боя

Емельяненко буквально исчез после поражения от Магомеда Исмаилова. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Что с Александром Емельяненко? Этот вопрос серьезно обеспокоил его соперника Магомеда Исмаилова. После поражения от дагестанца российский спортсмен буквально исчез из медиапространства. Никакой информации о том, что с ним могло случиться нет. Среди самых распространенных предположений в соцсетях тяжелые проблемы со здоровьем и запой.

— Если я в ближаи шее время не выясню, что у Саши все хорошо, то буду вынужден взять ситуацию в свои руки, — неожиданно написал на своей странице Магомед Исмаилов. — Не знаю, что из этого выи дет, но когда я превращаюсь в причину падения, я же готов стать и причинои подъе ма. На самом деле я надеюсь узнать, что там все прекрасно и Александру вообще не до меня.

Отметим, что Александр Емельяненко проявлял завидную активность в соцсетях до боя: почти каждый день на его странице в Instagram появлялись новые записи. А вот после поединка россиянин неожиданно замолчал. В сети появилась лишь одна публикация, и та — рекламная.

24 июля на турнире ACA в Сочи Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову техническим нокаутом в третьем раунде. Российский боец находился в крайне тяжелом состоянии и рефери был вынужден остановить поединок, чтобы спасти его здоровье.

Напомним, что до боя Емельяненко готовил и тренировал лично Рамзан Кадыров. Глава Чечни очень болел за бойца и был крайне раздосадован финальным результатом. Бой политику не понравился, он требовал реванша, отмечая, что бойцы должны драться с тем же рвением, с которым перебрасывались перед боем колкостями в Instagram.

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