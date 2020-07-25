«Так дело не пойдет!»: Кадыров жестко раскритиковал бой Емельяненко — Исмаилов

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал бой Емельяненко — Исмаилов, прошедший на турнире ACA 107 в Сочи. Глава Чечни остался недоволен главным поединком вечера и отметил, что в Instagram бойцы выкладывались больше, чем в клетке.

— Задолго до боя оба спортсмена пытались победить друг друга в словесных баталиях. Чаша склонялась то в одну, то в другую сторону. Оппоненты отпускали язвительные шутки, пытались морально сломать противника, записывали ролики с угрозами. В дебатах победителя определить не удалось, поэтому бойцы вышли в клетку. Это был красочный бой, итогом которого стала заслуженная победа Магомеда Исмаилова, — написал глава Чечни на своей страничке «ВКонтакте».

Кадыров уверен, что бойцы не выложились на 100% и винит во всем пандемию, из-за которой бой был отложен. Потеря формы и, как следствие, слабое выступление не удовлетворили чеченского лидера. Он требует от бойцов провести матч-реванш.

— Сердечно поздравляю Магомеда и Александра с этим долгожданным событием! К сожалению, мне кажется, что в Instagram оба бойца выглядели куда более убедительно и устрашающе, чем на ринге. Так дело не пойдёт! Здесь не обойтись без матча-реванша, главным условием которого должен быть предбоевой Instagram-баттл на радость болельщикам, и более усиленные тренировки, — заявил Кадыров.

АСА 107: Александр Емельяненко vs Магомед Исмаилов - полный бой (с иностранными комментариями).

Отметим, что глава Чечни в случае поражения шутливо обещал Емельяненко «закинуть его в подвал». Политик лично тренировал россйиского бойца и болел за его победу. Но, несмотря на труд Рамзана Ахматовича, Александр проиграл.

Напомним, что не смотря на прогнозы Магомед Исмаилов сенсационно и без шансов победил своего оппонента. Все три раунда Емельяненко пролежал в захватах, получая град добивающих ударов. За минуту до конца судья был вынужден остановить бой. Российский спортсмен перестал сопротивляться и умывался кровью из-за множества рассечений. Исмаилов победил техническим нокаутом, несмотря на сумасшедшую разницу в весе — 22 килограмма.

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