"Дагестанский терминатор": сельский парень пережил мощный взрыв газового баллона в авто

Мужчина хотел забрать что-то ценное из багажника. Фото: скриншот видео

- Что может быть горцу от какого-то взрыва? - смеясь начали разговор с "КП" в администрации дагестанского села Гоцатль. - Ничего.

И не поспоришь с ними. У них есть живой пример, как человек остался жив после мощного хлопка газа. Жив и невредим.

12 октября у местного жителя внезапно загорелась красная "ВАЗ-2109". Пламя пошло по машине так быстро, что уже через пару минут огонь был на задних сидениях салона. Вот-вот до бака дойдет.

Но у хозяина горящей ласточки лежит что-то ценное в багажнике. Мужчина, понимая, что счет идет на минут (а то и на секунды), но не зная, что делать, в горе берется за голову. И приходит идея выбить замок. Но после первого удара гремит взрыв.

Огонь до бака так и не дошел - взорвался газовый баллон. Хозяина "девятки" немного унесло взрывной волной. Но он встал и начал тушить "ВАЗ-2106", на которую перекинулось пламя. Спасти "шестерку" тоже не удалось, обе машины ремонту не подлежат. Предварительная причина возгорания - техническая неисправность.

- С ним что в итоге? Нормально. Все нормально. Даже в больницу никто не обращался, - заключили в администрации села.

А в сети молодого человека уже прозвали "Дагестанским терминатором".

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