Хабиб отказался биться с Конором за $5 миллиардов и часть прав на UFC

Хабиб отказался от боя с Конором за 5 миллиардов долларов Фото: архив "КП"

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов отказался от боя с Конором Магрегором даже за $5 миллиардов. Боец не хочет давать ирландцу и шанса вернуться на пик славы, сколько бы денег ему не посулили. Отказ от шоу The Ultimate Fighter на ESPN Хабиб обсудил с известным американским спортивным журналистом Бреттом Окамо.

— Понимаешь, это шоу было шансом для него вернуть большое внимание и большую славу. А я не хочу помогать ему вернуться. Никогда. Даже если UFC дадут мне 5 миллиардов долларов, я все равно откажусь. Даже если сделают совладельцем промоушена. Конор не заслуживает внимания публики, — резко высказался Нурмагомедов.

Напомним, что в рамках шоу ESPN должен был показать весь процесс подготовки бойцов, осветить конфликт между ними. А кульминацией стал бы бой-реванш.

Однако, по словам главы UFC Дэйны Уайта, когда все детали сделки были уже согласованы, Конор повел себя ужасно, в очередной раз задев и оскорбив Нурмагомедова. После этого дагестанец назвал ирландца «человеческим мусором» и разорвал предварительное соглашение.

В беседе с Окамо Хабиб подчеркнул, что Конор ему безынтересен как соперник. Дагестанец уверен в своей победе. Уверен, что почти во всем превосходит Макгрегора. Поэтому Хабиб собирается двигаться вперед, принимая новые вызовы.

— Тогда, 6 октября все было решено. У него не было ни шанса. Теперь у меня новые вызовы. Был Порье, теперь Гэтжи. Посмотрим, кто будет следующим. Но это точно будет не Конор, — заявил дагестанец.

Титульный бой Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи состоится 24 октября на UFC 254 в Абу-Даби. На кону — чемпионский пояс и обещание россиянина своему отцу, который мечтал о рекорде в 30 побед без поражений. Сейчас на счету Хабиба 28 беспроигрышных поединков.

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