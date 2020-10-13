Погибших во время спецоперации в Грозном росгвардейцев представят к госнаградам

Фото: кадр оперативного видео НАК

Глава Росгвардии Виктор Золотов распорядился представить к государственным наградам двоих спецназовцев, погибших сегодня утром во время перестрелки с террористами в Октябрьском районе Грозного.

— Росгвардия представит сотрудников ведомства, погибших при исполнении служебного долга в Грозном, к государственным наградам, — говорится в сообщении пресс-службе ведомства.

Кроме того, по словам главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова Фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова окажет семьям погибших «всемирную помощь». Напомним, погибшие были сотрудниками ОМОНа на транспорте Росгвардии ЧР.

Ранним утром 13 октября от местных жителей спецслужбы получили сообщение о неизвестных подозрительных лицах, укрывшихся в одном из частных домов Грозного. Оказалось, что бдительные граждане действительно увидели террористов. Они обстреляли прибывший на место происшествия ОМОН из автоматического оружия. Завязался бой.

Четверо засевших в доме террористов были ликвидированы через час ожесточенного сражения. В нем ОМОН потерял двух бойцов убитыми, ещё один оперативник получил тяжелые ранения.

Как сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, боевики прибыли в Чечню из-за рубежа. Они принимали участие в боевых действиях на территории Сирии, а в последнее время скрывались в других странах. Целью террористов было совершение терактов на территории Чечни и России.

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