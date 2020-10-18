Брата Хабиба Нурмагомедова госпитализировали с инфекцией в Дубае

Умар и Хабиб Нурмагомедовы Фото: СОЦСЕТИ

В Дубае госпитализировали Умара Нурмагомедова, двоюродного брата Хабиба. У молодого бойца поднялась температура и началась рвота.

- Последние несколько дней Умар пролежал в отеле с высокой температурой, которая была вызвана стафилококковой инфекцией. Но несмотря на это он и вся наша команда были настроены, что он выступит 24 октября, - написал Нурмагомедов в социальных сетях.

Перед вылетом в Абу-Даби спортсмену резко стало хуже, и его экстренно увезли в больницу.

- Выздоравливай Братишка. Значит, так было суждено, - добавил Нурмагомедов.

Напомним, 24 октября в Абу-Даби пройдет турнир UFC 254. У Умара Нурмагомедова был запланирован бой с Сергеем Морозовым из Казахстана. Но поединок уже отменен.

Хабиб же будет биться против американца Джастина Гэтжи. Это будет уже 29 бой дагестанца, ни один из предыдущих боев не закончился поражением.

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