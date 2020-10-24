Итог боя Магомед Анкалаев — Ион Куцелаба на UFC 254: брутальный нокаут от дагестанца

Фото: UFC в Twitter

Итог боя Магомед Анкалаев — Ион Куцелаба 24 октября 2020: дагестанец финишировал оппонента в первом же раунде. Брутальный нокаут поставил точку в противостоянии спортсменов, а Анкалаев доказал, что технический нокаут в первом поединке, так же случившийся в первом раунде, не был ошибкой.

Бой Хабиб Нурмагомедов - Джастин Гейджи 24 октября 2020: прямая онлайн-трансляция боя UFC 254

Бой получился крайне коротким — не прошло пяти минут, как молдавский спортсмен оказался втоптанным в канвас. Анкалаев продемонстрировал, что дагестанские бойцы сильны не только в партере: полутяж доминировал весь первый раунд, наразщивая давление на соперника. Уже в первую минуту Куцелабе «прилетело» несколько неприятных проникающих джебов. Магомед даже попытался поймать оппонента на апперкот, но не вышло.

Спустя ещё пару минут Куцелаба стал явно проседать по физике — работа в стойце Анлакаева сделала свое дело и боец начал пасовать, пытаясь дотянуть до конца раунда. Преимущество дагестанец использовал блестяще — сильнейший прямой удар отправил Куцелабу в нокаут. Судья остановил бой, признав победу российского спортсмена.

Невероятно, но боссы UFC делали целых четыре попытки провести этот матч-реванш. В феврале на UFC Fight Night 169 Анкалаев одержал победу над своим оппонентом из Молдавии. Однако после боя эксперты заявляли, что технический нокаут был засчитан преждевременно и бой можно было продолжать. После этого промоушен решил во что бы то ни стало выяснить, кто сильнее. И так, чтобы ни у кого не осталось вопросов.

Отметим, что 28-летний Анкалаев имеет 13 побед лишь при одном поражении. Более молодой, 26-летний Куцелаба обладает куда более обширным опытом. Молдавский боец одержал 15 побед, однако потерпел целых 5 поражений.

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Бой Хабиб Нурмагомедов - Джастин Гейджи 24 октября 2020: прямая онлайн-трансляция боя UFC 254

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