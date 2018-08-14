2018-08-14T12:33:43+03:00
Происшествия

Тела погибших под лавиной альпинистов Росгвардии доставили в Нальчик

В ведомстве считают, что военные погибли из-за преступной халатности
Андрей ЗОБОВ
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Тела альпинистов Росгвардии, погибших из-за преступной халатности под лавиной, доставлены в НальчикТела альпинистов Росгвардии, погибших из-за преступной халатности под лавиной, доставлены в НальчикФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Черекском районе Кабардино-Балкарии завершилась поисково-спасательная операция после схода лавины 8 августа. Тела четверых погибших альпинистов Росгвардии на вертолёте доставлены в Нальчик. Об этом «Комсомольской правде на Северном Кавказе» сообщили в пресс-службе ведомства по Северо-Кавказскому округу.

— На данный момент все работы по извлечению тел погибших из-под завалов в Безенгийском ущелье завершились. Усилиями специалистов Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда они доставлены в столицу Кабардино-Балкарии. Самолёты Росгвардии отправят погибших к местам захоронений, — говорится в сообщении.

Несмотря на то, что трагедия произошла 8 августа, извлечь тела погибших ранее не представлялось возможным. Вертолётам сильно мешали погодные условия, из-за ветра и метели машины не могли приземлиться в горах.

В ведомстве подчеркнули, что с родными и близкими погибших работают психологи, кроме того, им будут выплачены соответствующие компенсации. Росгвардейцев похоронят с почестями, соблюдая все соответствующие воинские ритуалы.

Напомним, в ночь на 8 августа лавина накрыла группу из 4 военных альпинистов Росгвардии и гражданского инструктора. В честь международного Дня альпиниста они совершали одно из самых сложных восхождений между пиком Пушкина (5047 метров) и горой Дыхтау Главная (5204 метра). Выбраться из-под завалов росгвардейцы не смогли из-за того, что были связаны специальным альпинистским снаряжением. В живых остался лишь инструктор.

После гибели правоохранителей военно-следственное управление Росгвардии возбудило уголовное дело, считая причиной гибели альпинистов преступную халатность. Расследование продолжается.

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