ИГИЛ* взяло на себя ответственность за нападение на полицейских в Чечне

СЕГОДНЯ 16:39 2018-08-20T17:25:13+03:00

Террористы взяли на себя ответственность за нападения на полицейских. Фото: соцсети

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Группировка "Исламское государство"*, официально взяла на себя ответственность за серию нападений на полицейских в Чечне, которые произошли утром 20 августа.

В заявлении террористов сказано,что "воинами ИГ была проведена серия атак на офицеров и сотрудников чеченской полиции, в Грозном, Шали и Мескер-Юрте".

Напомним, в первой половине дня в понедельник боевики атаковали отделы полиции и стационарные посты ДПС в разных районах республики. Один преступник устроил самоподрыв, но выжил и никого не ранил, еще двое смогли порезать полицейских ножами и были нейтрализованы.

Бомба взорвалась в машине. Фото: соцсети

После этого другие сообщники террористов устроили атаку на Грозный. Здесь боевики попытались взорвать пост ДПС при въезде в город. Мирным жителям повезло, что в багажнике их машины, где лежала СВУ и газовые баллоны, взорвалась только граната. Благодаря этому, жертв удалось избежать. Преступники были ликвидированы после недолгой погони. По факту четырех нападений на полицейских в республике возбуждено уголовное дело.

Рамзан Кадыров заявил, что боевики хотели помешать местным жителям отметить Курбан-Байрам, но сейчас в республике все спокойно.

* - запрещенная в России террористическая организация.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/665066" frameborder="0"></iframe> Момент взрыва бомбы в Чечне попал на видео.

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