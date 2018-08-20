ИГИЛ* взяло на себя ответственность за нападение на полицейских в Чечне
Группировка "Исламское государство"*, официально взяла на себя ответственность за серию нападений на полицейских в Чечне, которые произошли утром 20 августа.
В заявлении террористов сказано,что "воинами ИГ была проведена серия атак на офицеров и сотрудников чеченской полиции, в Грозном, Шали и Мескер-Юрте".
Напомним, в первой половине дня в понедельник боевики атаковали отделы полиции и стационарные посты ДПС в разных районах республики. Один преступник устроил самоподрыв, но выжил и никого не ранил, еще двое смогли порезать полицейских ножами и были нейтрализованы.
Бомба взорвалась в машине. Фото: соцсети
После этого другие сообщники террористов устроили атаку на Грозный. Здесь боевики попытались взорвать пост ДПС при въезде в город. Мирным жителям повезло, что в багажнике их машины, где лежала СВУ и газовые баллоны, взорвалась только граната. Благодаря этому, жертв удалось избежать. Преступники были ликвидированы после недолгой погони. По факту четырех нападений на полицейских в республике возбуждено уголовное дело.
Рамзан Кадыров заявил, что боевики хотели помешать местным жителям отметить Курбан-Байрам, но сейчас в республике все спокойно.
* - запрещенная в России террористическая организация.
Момент взрыва бомбы в Чечне попал на видео.
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