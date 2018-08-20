Боевики, напавшие на полицейских в Чечне, оказались подростками

СЕГОДНЯ 18:50 2018-08-20T18:51:12+03:00

Подростки напали на полицейских и были уничтожены. Фото: соцсети.

Самому младшему преступнику было всего 11 лет [видео]

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Все боевики, которые утром 20 августа совершили серию нападений на полицейских в Чечне, оказались подростками. Как сообщил глава республиканского Министерства по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров, злоумышленникам было от 11 до 17 лет.

По мнению политика, всему виной деятельность ИГИЛ*. Террористы постоянно разрабатывают специальные программы, которые внушают подросткам идеи экстремизма. Благодаря этому, все больше школьников вступают в ряды боевиков.

Несмотря на то, что подросткам так мало лет, они не только напали на полицейских с ножами и устроили самоподрыв, но и попытались взорвать пост ДПС на въезде в Грозный. По счастливой случайности, взрывное устройство не сработало в полную силу, что помогло избежать жертв. В ходе погони оба злоумышленника были ликвидированы.

На данный момент известно, что состояние полицейских, получивших ранения во время нападений, врачи считают стабильным. Их жизни ничего не угрожает.

По факту серии атак возбуждены уголовные дела по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". Выжившим подросткам придется отвечать за свои поступки по всей строгости закона. Кстати, террористы ИГИЛ* уже заявили, что именно они стояли за этой атакой.

* - запрещенная в России террористическая организация.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/665066" frameborder="0"></iframe> Момент взрыва бомбы в Чечне попал на видео.

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