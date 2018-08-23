Кадыров рассказал, что школьникам приказали напасть на чеченских полицейских "из-за рубежа"

СЕГОДНЯ 10:48 2018-08-23T10:56:59+03:00

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Рамзан Кадыров раскрыл подробности нападений на полицейских, которые произошли 20 августа в нескольких районах Чечни. Как написал глава республики в своем аккаунте в социальных сетях, он встретился с руководством региональной полиции и узнал, что с пострадавшими полицейскими все в порядке, они еще в больнице и им оказывается вся необходимая помощь.

Сейчас силовики выясняют, кто принудил подростков устроить атаку на отдел МВД и посты ДПС.

- Уже нет никаких сомнений в том, что команда напасть на сотрудников полиции поступила из-за рубежа по соцсетям. Это настоящий заговор не просто против тех, кто стоит на страже правопорядка, а против всего чеченского народа. Привлечение юнцов с не окрепшей психикой к совершению тяжких преступлений носит глубоко продуманных и целенаправленный характер. Вербовщики ставили перед собой цель вызвать в российском обществе недоверие даже к подросткам, чтобы в каждом ребёнке 10-12 лет видели потенциального террориста и особо опасного преступника, - написал Кадыров.

Глава Чечни также напомнил, что за действия детей отвечают их родители и, если они не в состоянии воспитать их и оградить от пропаганды, то пусть идут за помощью в органы опеки. Политик считает, что никому нельзя скрывать, что ребенок попал в сети вербовщиков, а после того, как пролита кровь, разводить руками.

- У народа не будет будущего, если не оградить подрастающее поколение от иблисовцев и иных проклятых псов ада и опекающих их западных спецслужб. Это всеобщая забота. <...> Никому и никогда не позволю посягать на жизнь полицейских или других людей. А тот, кто бандитам не только помогает, а даже просто сочувствует, наш общий враг, которому нет места в Чечне, - жестко подытожил Кадыров.

Политик также отметил, что некоторые правозащитники считают романтичным героем даже Басаева, который захватил свой родной дом. Но при этом им неважно, как живут дети погибших полицейских. Он посоветовал таким деятелям обходить республику стороной и уверил, что сможет поддержать порядок в Чечне без помощи Европы и США.

МНЕНИЕ ПО ТЕМЕ

Каринэ Александровна Геворгян, политолог, востоковед

- Почему нападавшие были такими юными? Неужели стали вербовать совсем малышей? Или просто взрослые уже не готовы идти на смерть?

- Во-первых, ИГИЛ* (запрещенная в России террористическая организация) уже давно вербует детей. Они создавали специальные отряды из подростков.

Во-вторых, нападение произошло именно сейчас потому, что вся ситуация на Южном и Северном Кавказе пришла в состояние тяжелейшей турбулентности. И те, кто заинтересован в хаотизации этого макрорегиона, специально используют детей, которые практически не подлежат уголовной ответственности. Это очень удобно и подобное проворачивал еще Савонарола и поэтому флорентийцы не могли остановить погромщиков, которыми были их собственные дети. Кроме того, взрослые люди уже в меньшей степени ведутся на слова террористов, так как тот азарт и подъем, что был у них прошел, в том числе из-за побед российских ВКС в Сирии. Поэтому им сейчас удобнее использовать совершенно лоботомированных детей, подготовленных в особых лагерях, где есть даже шестилетние малыши.

- К чему может быть приурочено нападение?

- Если говорить о том, почему нападение совершено именно сейчас, то стоит учитывать определенные межрегиональные проблемы на Северном Кавказе. В любом случае, дестабилизация одного региона существенно скажется и на соседнем. Естественно, нападение было приурочено и к празднованию Курбан-Байрама. Ведь на фоне такого доброго праздника мрачные события оказывают на людей гнетущее впечатление. Сейчас все говорят не о Курбан-Байраме, а о нападении - для максимального общественного эффекта этого все и было сделано.

- В чем смысл таких нападений, которые совершаются далеко от зоны военных действий?

- Понимаете в чем дело, терроризм в своем роде это товар. Чисто идейный терроризм тоже существует теоретически, но в принципе он всегда инструмент. И если искать ему определение, то это - десантно-диверсионная деятельность на территории государства противника. Я считаю их целью вполне параноидальный и так и не забытый проект включить в определенную конфигурацию исламистов Северный Кавказ. То есть, это просто новый виток старой борьбы 90-х годов. Тогда же никого не удивляло, что такое количество исламистов оказалось в этом регионе. Наступает новая итерация.

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