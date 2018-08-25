Отец Хабиба Нурмагомедова рассказал, кто и как отомстит МакГрегру за обидные слова

СЕГОДНЯ 14:40 2018-08-25T14:52:48+03:00

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В соцсетях сейчас разыгрывается нешуточный поединок между двумя бойцами, готовящимися сразиться за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Напомним, 6 октября в Лас-Вегасе состоится бой между российским спортсменом Хабибом Нурмагомедовым и ирландским бойцом Конором Макгрегором. Уже известно, что россиянин получит за этот поединок самый внушительный гонорар в своей карьере. Кроме того, сумма контракта такова, что еще ни один российский боец не получал больше за выход на ринг.

А пока идет подготовка к предстоящему бою, ирландец Конор Макгрегор хочет вывести из себя не только своего соперника, но и его тренера и отца, Абдулманапа Нурмагомедова. Так, МакГрегор разразился нелицеприятным постом в своем Инстаграм, обратившись к нему.

- Абдулманап Нурмагомедов, я вижу тебя. Прячешься за фальшивым уважением. Прямо как твой средний сын. Дрожащий трус, - говорится в подписи к фото на официальной странице Конора МакГрегора.

Опубликованное им фото оказалось скриншотом видео, на котором изображен момент нападения ирландца Конора Макгрегора на автобус с бойцами UFC. Это произошло нынешней весной в Нью-Йорке за несколько дней до боя Хабиба Нурмагомедова, до которого Макгрегор не был допущен.

Главный тренер бойцовского клуба Eagle MMA и отец Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов не стал отвечать в соцсетях на провокацию. Более того, отнесся к его словам довольно сдержанно.

- По этому поводу я комментарии не даю. На это все ответ даст Хабиб, — заявил он журналистам.

Однако на оскорбление отца ответил сам Нурмагомедов. Российский боец написал в своем Instagram, что «ждет войны».

- Утром проснулся и понял: кто не с нами, тот не с нами, Вайнахи всегда с нами. А так игры говорят пошли, мы то войну ожидаем (орфография автора. Ред.), - написал он в своем Инстаграм.

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