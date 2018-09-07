2018-09-07T14:45:54+03:00
Происшествия

Следствие: исчезновение 6-летней школьницы в Дагестане не связано с делом Калимат Омаровой

В республике вновь ищут пропавшую малолетнюю девочку
Андрей ЗОБОВ
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Пропавшая Айзанат Акбулатова несколько дней назад пошла в первый классПропавшая Айзанат Акбулатова несколько дней назад пошла в первый классФото: Социальные сети
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В Дагестане снова пропала школьница. На этот раз в розыск объявлена шестилетняя Айзанат Акбулатова из села Чонтаул Кизилюртовского района республики. Об этом «Комсомольской правде на Северном Кавказе» сообщили в пресс-службе главного управления МВД по Дагестану.

Айзанат Акбулатова, несколько дней назад пошла в первый класс. 6 сентября, после школы она вышла из дома, на часах было около 13:00 дня. После этого девочку никто не видел.

Родители назвали особые приметы девочки: глаза серо-голубые, рост около 115 сантиметров, худощавое телосложение, волосы коротко стриженные, тёмные. Из дома вышла в белом платье, красном жакете и тапочках.

Интересно, что это уже второй подряд случай, когда в Дагестане пропадает малолетняя школьница. 29 июля из дома ушла ученица 2 класса, 8-летняя Калимат Омарова. По словам родителей она отправилась в магазин, однако с тех пор её никто не видел.

— Случаи безусловно кажутся похожими, но на данный момент у нас нет оснований связывать похищения Калимат Омаровой и Айзанат Акбулатовой, — сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе следственного управления СКР по Дагестану. — Одна пропала в Каспийске, другая в маленьком селе Кизилюртовского района. Но уже ведётся следственная проверка, в данный момент идёт допрос родителей и родственников пропавшей девочки. Если в ближайшие дни она, не дай бог, не найдётся, то будем возбуждать уголовное дело.

А пока всех, кто располагает какой-либо информацией или увидит похожую девочку, просят сообщать в полицию, следственное управление по Кизилюртовскому району, а также по телефонам 02, 99-48-16 или номеру матери +7 928 550-60-36.

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