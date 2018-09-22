2018-09-22T16:52:03+03:00
Происшествия

В Дагестане задержан замруководителя правительства республики Исмаил Эфендиев

Он подозревается в превышении должностных полномочий
Татьяна ГУЩИНА
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Фото: Правительство Республики ДагестанФото: Правительство Республики Дагестан
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В Дагестане продолжается антикоррупционная зачистка. Сегодня был задержан замруководителя администрации главы и правительства республики Исмаил Эфендиев. Его подозревают в превышении должностных полномочий. Об этом «Комсомольской правде на Северном Кавказе» рассказал информированный источник в столице республики.

- Сегодня сотрудники силовых структур провели выемку документов в министерстве труда и социального развития Дагестана, - делится источник. - Выемка документоа проводилась также в кабинете врио министра Расула Ибрагимова. В общей сложности, силовики увезли около двух десятков коробок с документами. Предположительно, выемка документов была связана с уголовным делом, фигурантом которого может стать заместитель руководителя администрации главы и правительства Дагестана Исмаил Эфендиев, задержанный сегодня.

Есть сведения, что помимо рабочих кабинетов, обыски прошли также дома у Эфендиева. Стоит отметить, что Эфендиев более десяти лет возглавлял министерство труда и соцразвития республики, а после прихода Рамазана Абдулатипова с ноября 2017 года возглавил его администрацию.

По информации источника, Эфендиева задержали в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении ранее задержанного бывшего первого вице-премьера республики Рамазана Алиева, а также дела о присвоении и растрате и.о. руководителя ГКУ РД "Автохозяйство" Асахаба Абдулатипова, который был задержан накануне. Есть сведения, что Эфендиев давал поручения Абдулатипову ремонтировать частные автомашины за счет государства в гаражах ГКУ "Автохозяйство".

Наша справка

Исмаил Эфендиев родился в 1959 году в Дагестане. Он является кандидатом экономических наук. Ему присвоено почетное звание "Заслуженный экономист РФ". Также он награжден почетной грамотой правительства РФ и орденом "За заслуги перед Республикой Дагестан", медалью министерства труда и социального развития РФ «За заслуги в социально-трудовой сфере», почетными грамотами министерства здравоохранения и социального развития РФ.

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