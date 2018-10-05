Власти Ставрополья рассказали, как решается коммунальный кризис в Пятигорске, Лермонтове и Невинномысске

СЕГОДНЯ 13:00 2018-10-05T13:56:02+03:00

Местные жители очень переживают, не оставят ли их замерзать из-за конфликта между компаниями Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Сегодня на заседании энергетиков и министров Ставропольского края обсудили готовность региона к наступлению холодов. После шумихи в СМИ об абсолютной неготовности к отопительному сезону сразу трех крупных городов края из-за многомиллионных долгов местных ТЭЦ главным в повестке стал вопрос по ситуации в Невинномысске, Лермонтове и Пятигорске.

Ажиотаж вокруг коммунального кризиса в Невинномысске глава города сразу назвал беспочвенным. На собрании Михаил Миненков заявил, что ОАО "Теплосеть" Невинномысска взаимодействует с бизнесом и властями и не должна "Газпрому" или "Межрегионгазу" ни копейки. Банкрот, с его слов, не "Теплосеть", а ее бывший собственник.

- Проблема с долгами у "Северо-Кавказской энергетической компании" . Но это уже вопрос вчерашнего дня. Сегодня "Ставропольэнергосбыт" собрала все документы, чтобы взять обязательства над "Теплосетью", - сказал глава Невинномысска. - Новость о том, что город не готов к отопительному сезону - фейк.

Также Миненков уверен, что коммунального вопроса можно было вообще избежать, если бы руководитель "Межрегионгаза" забрал у должника "Теплостанцию" 6 месяцев назад, а не перед отопительным сезоном.

В свою очередь, представитель "Межрегионгаза" на обвинения возразил. Сергей Хаев подчеркнул, что власти знали об истечении договора с АО "СКЭРК" 30 сентября.

- На 1-м месте для нас население, но мы не можем поставлять ресурс без нового договора, - сказал Сергей Хаев, заместитель гендиректора по оперативному учету газопотребления "Ставропольрегионгаза". - До последнего момента никто не хотел брать на себя обязательства за ТЭЦ. Но сейчас это готов сделать "Ставропольэнергосбыт". Мы готовы к сотрудничеству.

Как обещает министр ЖКХ Ставропольского края Роман Марченко, в скором времени решатся проблемы с подготовкой к отопительному сезону не только в Невинномысске, но и Пятигорске с Лермонтовым.

- Поводов для беспокойства у МинЖКХ нет. Все котельные и ТЭЦ полностью технически готовы. На 100% готовы все ресурсополучающие организации. Подготовка не завершилась только в документах, - сказал Марченко. - Первого ноября будут готовы все ресурсоснабжающие компании - уже завершили подготовку на 92%. Муниципалитеты получат паспорта готовности в комплексе 15 ноября.

На заседании подчеркнули, что в Лермонтове уже готовится к перезапуску Гидрометаллургический завод, поставляющий тепло и себе, и населению. Уже закуплено сырье для его функционирования и активно решается вопрос с погашением долгов перед рабочими и налоговой. Как отметил министр энергетики Ставрополья Виталий Хоценко, вопрос о реструктуризации долга уже находится на рассмотрении банка. Сколько денег придется заплатить инвестору, чтобы ГМЗ заработал - коммерческая тайна.

- Главное, что инвестор готов взять на себя и эти обязательства, - добавил Хоценко. - Если стороны соглашения захотят огласить объем переуступка, они это сделают.

В полную силу ГМЗ заработает уже в ноябре, а значит, без тепла население не останется.

Кстати, ответственность новый собственник возьмет и за завод, и за "Хвостохранилище". Таким образом, со слов властей, предприятия перейдут из частных рук к подведомственной организации.

Еще на собрании отметили, что долги лермонтовской ЮЭК образовались не по вине абонентов - и жители, и предприятия исправно оплачивали коммунальные услуги. Куда эти деньги ушли и откуда образовался долг, предстоит выяснить правоохранителям.

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