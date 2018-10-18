2018-10-10T16:40:42+03:00
Спорт

Хабиб Нурмагомедов пригрозил разбить машину президента UFС, не сразу отдавшего ему чемпионский пояс

А Дана Вайт пообещал пожаловаться отцу дагестанского спортсмена
Михаил ЮЖНЫЙвеб-корреспондент
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Хабиб Нурмагомедов пригрозил разбить автомобиль Даны УайтаХабиб Нурмагомедов пригрозил разбить автомобиль Даны Уайта
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Дагестанский боец Хабиб Нурмагомедов опубликовал в Instagram пост, в котором написал, что Дана Уайт поступил правильно, отдав ему пояс чемпиона. Если бы этого не произошло, как пишет спортсмен, главе UFC могли бы грозить немалые неприятности.

- Я бы разворотил твой автомобиль. Я ведь точно знаю, где ты паркуешься, — точнее написал под своим постом российский боец.

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Дана Уайт уже прочитал и прокомментировал высказывание Нурмагомедова. На слова спортсмена президент UFC отреагировал с чувством юмора, также оставив комментарий прямо под записью.

- Посмеялся до упаду. Я возьму да обо всем расскажу твоему строгому отцу Абдулманапу, — именно такой комментарий сделал президент.

Напомним, пояс Хабибу Нурмагомедову представители UFC не выдали сразу после победного боя с Конором Макгрегором из-за того, что у октагона и внутри него вспыхнула драка. За потасовку отец Хабиба обещал наказать сына еще сильнее и жестче, чем UFC. В самом UFC спортсмена пообещали наказать крупным штрафом. Но пояса чемпиона лишать не будут.

Отметим, что Дана Уайт является обладателем одной из самых больших и дорогих коллекций эксклюзивных автомобилей в США.

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