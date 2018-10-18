Хабиб Нурмагомедов пригрозил разбить машину президента UFС, не сразу отдавшего ему чемпионский пояс

СЕГОДНЯ 08:50 2018-10-10T16:40:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Дагестанский боец Хабиб Нурмагомедов опубликовал в Instagram пост, в котором написал, что Дана Уайт поступил правильно, отдав ему пояс чемпиона. Если бы этого не произошло, как пишет спортсмен, главе UFC могли бы грозить немалые неприятности.

- Я бы разворотил твой автомобиль. Я ведь точно знаю, где ты паркуешься, — точнее написал под своим постом российский боец.

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Дана Уайт уже прочитал и прокомментировал высказывание Нурмагомедова. На слова спортсмена президент UFC отреагировал с чувством юмора, также оставив комментарий прямо под записью.

- Посмеялся до упаду. Я возьму да обо всем расскажу твоему строгому отцу Абдулманапу, — именно такой комментарий сделал президент.

Напомним, пояс Хабибу Нурмагомедову представители UFC не выдали сразу после победного боя с Конором Макгрегором из-за того, что у октагона и внутри него вспыхнула драка. За потасовку отец Хабиба обещал наказать сына еще сильнее и жестче, чем UFC. В самом UFC спортсмена пообещали наказать крупным штрафом. Но пояса чемпиона лишать не будут.

Отметим, что Дана Уайт является обладателем одной из самых больших и дорогих коллекций эксклюзивных автомобилей в США.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отец Нурмагомедова: Если Хабиба лишат пояса, то сын навсегда уйдет из спорта

Абдулманап Нурмагомедов рассказал «Комсомолке» о «секретном оружии», гарантировавшем победу, скандале после боя и несправедливом отношении к дагестанскому чемпиону (подробности).

Хабиб дома! Дагестан встретил своего героя объятиями 15-тысячной толпы и лезгинкой от шейха

Возвращение чемпиона превратилось в национальный праздник (подробности).

Макгрегор: Я проиграл матч, но выиграл битву. Война продолжается

Ирландский боец заявил, что готов вновь встретиться со своим заклятым соперником (подробности).