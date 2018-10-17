Хабиб Нурмагомедов решил продолжить выступать за UFC

СЕГОДНЯ 08:25 2018-10-17T08:28:30+03:00

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Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов продолжит сотрудничать с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC) хотя ранее заявил о своем уходе в случае расторжения договора чемпионата с его близким другом Зубайрой Тухуговым.

Об этом сообщил прессе руководитель UFC Дэйна Уайт, которого цитирует американский новостной портал TMZ.

Напомним, 7 октября Нурмагомедов победил Макгрегора удушающим приемом в четвертом раунде и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. После поединка дагестанский спортсмен атаковал одного из сотрудников команды ирландца Диллона Дэниса, оскорблявшего Нурмагомедова и его отца. В драке у октагона участвовал и чеченский боец Зубайра Тухугов, после чего его бой с Артемом Лобовым был отменен. Хабиб Нурмагомедов вступился за соотечественника и заявил что может покинуть организацию UFC.

- Хабиб был немного расстроен, но мы обо всем поговорили, - сказал Уайт. - Хабиб весьма эмоциональный парень, и бой его был ровно таким же. Он отличный малый, у нас всегда с ним были хорошие доверительные отношения. Хабиб останется выступать за наш UFC, а вот о будущем Зубайры Тухугова я такого сказать не могу.

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