Нурмагомедов позвал Конора Макгрегора в Дагестан

СЕГОДНЯ 15:28 2018-10-18T17:51:13+03:00

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Абдулманап Нурмагомедов пригласил Конора Макгрегора в Дагестан. Как сообщил сам отец именитого российского бойца Хахиба Нурмагомедова в прямом эфире на странице в Фейсбук, он простил все оскорбительные высказывания, которые ирландец позволил себе в его сторону и в адрес его сына.

- Все это прощаю, надо быть милосердным, - отметил Абдулманап.

Также Нурмагомедов-старший пригласил Макгрегора в Дагестан на чемпионат мира по профессиональному боевому самбо. Мероприятие пройдет 15 декабря в Каспийске и Абдулманап сообщил, что Конора будут рады там видеть в качестве почетного гостя.

Также отец чемпиона UFC попросил всех своих бывших воспитанников, которые сейчас работают тренерами в разных странах, привезти на соревнования сильные команды.

Напомним, Конор Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов были в плохих отношениях задолго до своей встречи в октагоне. Дело в том, что ирландец очень грубо отзывался о семье и религии дагестанского спортсмена, чтобы вывести его из себя.

Конор добился желаемого, но не так как планировал: Хабиб не только практически уничтожил его на ринге, но еще и устроил драку с спарринг-партнером ирландца, который также говорил про него грубости.

Кстати, из-за вспыхнувшей после боя драки, Зубайра Тухугов был исключен из UFC. Именно этот чеченский боец напал на Макгрегора. А вот Хабиба эти санкции не коснулись. Впрочем, он сам угрожал покинуть UFC, если они уволят его секунданта. Пока этого не произошло.

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