Кортеж из полусотни авто и вооруженные до зубов ингуши: как проходила встреча Кадырова с митингующими
Вчера вечером Рамзан Кадыров поговорил с оскорбившим его противником соглашения об изменении границ Ингушетии с Чечней старейшиной Мухажиром Нальгиевым. Как мы уже писали, при личной встрече они обменялись извинениями и расстались на мирной ноте.
Но как выяснила "Комсомольская правда на Северном Кавказе", приезд чеченского лидера прошел не так-то гладко - встречала Кадырова воинственно настроенная молодежь, а разговор с Нальгиевым шел на повышенных тонах.
По информации от местных жителей села Сурхахи, в сопровождении кортежа из порядка 50 машин Рамзан Кадыров сначала заехал в дом рода Белхароевых, где его встретил как посредник Ибрагим Белхароев. После совместной молитвы глава Чечни вместе с ним в сопровождении лишь двух автомобилей поехал к Мухажиру Нальгиеву.
Фото: пресс-служба Рамзана Кадырова
По словам жителей ингушского села, к приезду Кадырова около двора старейшины уже собрались около тысячи человек различных ингушских тейпов, некоторые - с оружием.
Главу Чечни встретила ждала толпа.
- Совсем горячие головы захватили "Вепри","Сайги", а один даже привез в багажнике аналог СВД - "Тигр", - рассказывают свидетели приезда Рамзана Кадырова.
Когда глава Чечни встретился с Мухажиром Нальгиевым лично, завязался мужской разговор в уважительной форме, как и принято у вайнахов. Но сначала беседа шла немного на повышенных тонах. Как утверждают очевидцы, глава Чечни не сразу нашел общий язык со старейшиной. Прибывшим из соседней республики гостям Мухажир Нальгиев сказал: "Вы приехали меня испугать? Мы умереть готовы и смерти не боимся!".
- Встреча в итоге закончилась, как и полагается мусульманам, взаимным прощением и рукопожатием, - с облегчением вспоминают жители села Сурхахи.
Затем Рамзан Кадыров встретился с митингующими в мечети.
По словам очевидцев, молодежи там не было - из соображений безопасности разгоряченных парней не пустили.
- Перед собравшимися Кадыров сказал, что он "не ответственен перед Республикой Ингушетия и ее Конституцией", - передают свидетели. - "Я не ваш глава, поэтому оставьте меня в покое, перед ингушами я ни за что не отвечаю" - сказал он.
Побеседовав с собравшимися, Кадыров покинул Сурхахи.
Как приняли Кадырова в Ингушетии.
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