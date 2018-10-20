Кортеж из полусотни авто и вооруженные до зубов ингуши: как проходила встреча Кадырова с митингующими

СЕГОДНЯ 19:15 2018-10-20T21:04:48+03:00

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Вчера вечером Рамзан Кадыров поговорил с оскорбившим его противником соглашения об изменении границ Ингушетии с Чечней старейшиной Мухажиром Нальгиевым. Как мы уже писали, при личной встрече они обменялись извинениями и расстались на мирной ноте.

Но как выяснила "Комсомольская правда на Северном Кавказе", приезд чеченского лидера прошел не так-то гладко - встречала Кадырова воинственно настроенная молодежь, а разговор с Нальгиевым шел на повышенных тонах.

По информации от местных жителей села Сурхахи, в сопровождении кортежа из порядка 50 машин Рамзан Кадыров сначала заехал в дом рода Белхароевых, где его встретил как посредник Ибрагим Белхароев. После совместной молитвы глава Чечни вместе с ним в сопровождении лишь двух автомобилей поехал к Мухажиру Нальгиеву.

Фото: пресс-служба Рамзана Кадырова

По словам жителей ингушского села, к приезду Кадырова около двора старейшины уже собрались около тысячи человек различных ингушских тейпов, некоторые - с оружием.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/674232" frameborder="0"></iframe> Главу Чечни встретила ждала толпа.

- Совсем горячие головы захватили "Вепри","Сайги", а один даже привез в багажнике аналог СВД - "Тигр", - рассказывают свидетели приезда Рамзана Кадырова.

Когда глава Чечни встретился с Мухажиром Нальгиевым лично, завязался мужской разговор в уважительной форме, как и принято у вайнахов. Но сначала беседа шла немного на повышенных тонах. Как утверждают очевидцы, глава Чечни не сразу нашел общий язык со старейшиной. Прибывшим из соседней республики гостям Мухажир Нальгиев сказал: "Вы приехали меня испугать? Мы умереть готовы и смерти не боимся!".

- Встреча в итоге закончилась, как и полагается мусульманам, взаимным прощением и рукопожатием, - с облегчением вспоминают жители села Сурхахи.

Затем Рамзан Кадыров встретился с митингующими в мечети.

По словам очевидцев, молодежи там не было - из соображений безопасности разгоряченных парней не пустили.

- Перед собравшимися Кадыров сказал, что он "не ответственен перед Республикой Ингушетия и ее Конституцией", - передают свидетели. - "Я не ваш глава, поэтому оставьте меня в покое, перед ингушами я ни за что не отвечаю" - сказал он.

Побеседовав с собравшимися, Кадыров покинул Сурхахи.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/674231" frameborder="0"></iframe> Как приняли Кадырова в Ингушетии.

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