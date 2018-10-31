"Чеченский халк" засветился в потасовке с охраной кафе

СЕГОДНЯ 16:30 2018-10-31T17:22:58+03:00

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"Чеченский халк" выложил в соцсети ролик о своей мелкой потасовке в кафе. На видео Асхаба пытается выпроводить сотрудник охраны, в ответ парень грубо толкает мужчину в плечо. Затем Тамаева пытаются угомонить уже двое охранников.

Снял стычку якобы случайный свидетель из-за угла:

- Там, короче, разборка. Это же Тамаев. Офигеть. Обалдеть. Сам Тамаев, - комментирует происходящее автор видео.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/675813" frameborder="0"></iframe> "Конфликт" Тамаева с охраной в кафе.

Ролик с нетипичной для постов Асхаба подписью "Сегодня была стычка с охраной" за сутки посмотрели десятки тысяч человек. Вот только правды в нем увидели немногие.

- Там ничего не было. Просто охранникам Тамаев заплатил, чтобы они докалебались до него, - уверены подписчики. - Оскара охране. Горе-актеры. За идею 5+, а режиссеру 2.

Кстати, версия с постановкой достойна права на жизнь. Слышно, что запись начинается со слов "Давай, секунду. Внимание" да и остальные замечания за кадром, как отметили десятки пользователей, звучат не естественно.

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