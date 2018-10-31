"Чеченский халк" засветился в потасовке с охраной кафе
"Чеченский халк" выложил в соцсети ролик о своей мелкой потасовке в кафе. На видео Асхаба пытается выпроводить сотрудник охраны, в ответ парень грубо толкает мужчину в плечо. Затем Тамаева пытаются угомонить уже двое охранников.
Снял стычку якобы случайный свидетель из-за угла:
- Там, короче, разборка. Это же Тамаев. Офигеть. Обалдеть. Сам Тамаев, - комментирует происходящее автор видео.
"Конфликт" Тамаева с охраной в кафе.
Ролик с нетипичной для постов Асхаба подписью "Сегодня была стычка с охраной" за сутки посмотрели десятки тысяч человек. Вот только правды в нем увидели немногие.
- Там ничего не было. Просто охранникам Тамаев заплатил, чтобы они докалебались до него, - уверены подписчики. - Оскара охране. Горе-актеры. За идею 5+, а режиссеру 2.
Кстати, версия с постановкой достойна права на жизнь. Слышно, что запись начинается со слов "Давай, секунду. Внимание" да и остальные замечания за кадром, как отметили десятки пользователей, звучат не естественно.
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