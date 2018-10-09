"Чеченский халк" побрился налысо после победы Нурмагомедова
После победы дагестанского бойца в Лас-Вегасе "Чеченский халк" постригся налысо. Имидж Асхаб Тамаев сменил из-за поражения в пари. За пару дней до поединка века парнишка поспорил на свою шевелюру, что Хабиб Нурмагомедов уничтожит Конора МакГрегора до 3 раунда, но бой в итоге завершился на раунд позже. Свое слово Асхаб сдержал и сегодня выложил у себя в соцсетях видео из парикмахерской:
"Чеченский халк" сдержал слово и распрощался с шевелюрой.
- Мне не хочется прощаться со своей шевелюрой, но так как я дал слово и проиграл, придется, - сказал "Чеченский халк" перед тем, как отправиться к мастеру в салон. - Запомните меня таким.
Пари Тамаев заключил со своим приятелем - тот ставил на кон полмиллиона рублей - на правах победителя он и сбрил Асхабу первые локоны. Потом за работу взялся профессионал.
- Теперь меня стрижет нормальный парикмахер, - говорит в кресле, очевидно, очень расстроенный проигрышем "Чеченский халк".
Уже на улице и без единого волоса на голове Асхаб утешает себя и подписчиков, что лысая голова - дело временное:
- Урод. Согласен. Но волосы вырастут. Топим дальше.
В комментариях к записи подписчики поддержали паренька:
- Красавчик. Мужик сказал - мужик сделал, - написали пользователи. - Тебе очень идет.
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