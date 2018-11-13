Школьницы, избившие девочку в Минводах, могут остаться безнаказанными

Школьницы из Минеральных Вод, которые толпой избили сверстницу в парке, уже давно отличались плохим поведением и оценками. Неуправляемые подростки привлекли к себе внимание представителей отдела по делам несовершеннолетних, но всерьез за них взялись только после скандальной драки.

- Девочки сами по себе сложные. Произошедшая драка стала следствием психологического состояния школьниц. У них проблемные характеры, искаженные поведенческие черты. Они находились в поле зрения органов профилактики правонарушений среди несовершеннолетних задолго до избиения потерпевшей. Это не какие-то белые и пушистые отличницы, которые неожиданно измолотили подростка. Поэтому, эта ситуация жуткая и печальная, но вполне предсказуемая, - рассказала "Комсомольской правде на Северном кавказе" детский омбудсмен Ставрополья Светлана Адаменко.

По словам Светланы Викторовны, девочки отличались, мягко сказать, плохим поведением. Они не уделяли внимания учебе, перебиваясь с двойки на тройку. Их даже поставили на внутришкольный учет, но необходимой работы с подростками никто не проводил - ни педагоги, ни психологи.

- Проблемы были и в семьях девочек. Им не уделялось должного внимания. Постоянно сидели в социальных сетях и сделали буллинг способом самореализации. К сожалению, эти девочки уже не могут в условиях обычного общеобразовательного учреждения что-то в своем мировоззрении изменить, там уже все очень сильно запущено. Их жизни оказались загублены уже сейчас. На данный момент нападавшие не достигли возраста уголовной ответственности, им всего от 12 до 14 лет, так что их судьбу будет решать суд, но только после ходатайства комиссии по делам несовершеннолетних. Я думаю, что административное наказание понесут и родители школьниц, - отметила уполномоченный по правам ребенка.

Как рассказала "Комсомолке" юрист Анна Коломиец, достигшие 14 лет участницы драки смогут понести уголовное наказание только в том случае, если будет признано, что они причинили вред здоровью средней тяжести и еще более серьезные последствия.

Потерпевшая девочка до сих пор находится в отделении травматологии местной больницы. Врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное.

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