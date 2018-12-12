"Чеченский Халк" на шоу "Дневник Хача" рассказал о предстоящем бое с украинским блогером

Украинский блогер Филипп Марвин и чеченский силач Асхаб Тамаев стали гостями Амирана, который более известен, как создатель Ютуб-канала "Дневник Хача".

Сначала в студии появился 21-летний руфер, который сразу признался, что вызвал Тамаева на бой только из-за того, чтобы доказать - парень не сильный, а стероидный. Кроме того, блогера бесит, что "Чеченский Халк" нападает только на слабых соперников, к примеру Кирилла "Руки-базуки" Терешина. Сам же Филипп уже семь лет занимается боксом и готов дать отпор Асхабу.

Парни отказались решать конфликт мирным путем. Фото: скриншот видео www.youtube.com

Потом к Амирану и Филиппу присоединился и Асхаб Тамаев. "Чеченский Халк" рассказал, что все вызовы принимает только ради хайпа. Именно по этой причине он и решил драться с Марвиным, у которого большая аудитория в социальных сетях - более полумиллиона подписчиков.

- Я же никого не вызываю сам. Отвечаю только известным людям, бросающим мне вызов. Я обычный 17-летний парень, который живет в селе. У меня даже машины нет. А совершеннолетним стану в апреле будущего года. Бой будет проходить в клетке и без перчаток. Никаких разборок вне ринга устраивать не собираюсь, - заявил Асхаб.

Парни отказались пожимать друг другу руки на шоу Амирана, хотя Филипп на какую-то долю секунды и задумался о мирном решении конфликта. Вот только "Чеченский Халк" был настроен воинственно.

- Зачем мне ему руку пожимать после того, как он мне столько гадостей наговорил? Можно я ему леща хотя бы дам? Я знаете чего хочу? Мне постоянно кидают вызовы, но я никого не бью по- настоящему. Надеюсь, я Марвина побью и от меня вот такие слабаки отстанут. Я готов отменить бой только в одном случае - если он встанет передо мной на колени и поцелует обувь, - подытожил Тамаев.

Асхабу надоело, что ему все кидают вызовы. Фото: скриншот видео www.youtube.com

Также "Чеченский Халк" признал, что его отцу не нравятся все эти разборки на публике. Тамаев-старший считает, что не стоит отвечать на вызовы, которые его сыну бросают блогеры в социальных.

Асхаб рассказал, что серьезно относится к предстоящему бою и уже начал подготовку. К примеру, он уже сбросил 5 килограммов и теперь весит только сто. Кроме того он подтянул навыки борьбы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Чеченский Халк" избил блогера в московском ЦУМе

Пострадавший заявил, что кавказцы накинулись на него толпой [видео]

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

"Чеченский Халк" стал пранкером и запугивает молодежь на улицах

Асхаб Тамаев разбирается с теми, кто считает качков тупыми [видео]

"Чеченский Халк" устроил драку в астраханском парке

Асхаб Тамаев травмировал своего соперника [видео]