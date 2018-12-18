2018-12-18T20:29:20+03:00
Происшествия

Власти Ингушетии: Студенты рассказали, что их избивали молотком

Задержанные заявили, что силовики забрали у них деньги и телефоны [видео]
Алена БЕЛЯЕВА
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Студентов задержали 17 декабряСтудентов задержали 17 декабряФото: СОЦСЕТИ
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В Российском государственном геологоразведочном университете будет создана внутренняя комиссия по расследованию деталей с задержанием ингушских студентов в общежитии ВУЗа. Это решение было оглашено на встрече руководства учебного заведения с заместителем Постоянного представителя РИ Адамом Бузуртановым. В актовом зале также присутствовали и студенты, которых накануне задержали силовики.

Во время встречи выяснилось, что никто из руководителей ВУЗа не знал о намечающемся утреннем рейде полиции, который прошел 17 декабря. Они уже направили запрос в правоохранительные органы, чтобы там объяснили происходящее и дали оценку действий силовиков.

В комнатах нашли оружие Фото: СОЦСЕТИ

В комнатах нашли оружиеФото: СОЦСЕТИ

Кроме того, Бузуртанов рассказал, что ингушские студенты жалуются на побои и пропажу дорогостоящих вещей. Они даже решили написать заявление в прокуратуру.

- Со слов некоторых наших ребят, силовики их избивали, кого-то даже били молотком по голове. Кроме того, некоторые наши студенты заявили, что в ходе оперативного мероприятия у них забрали деньги, телефоны, но обратно ничего не вернули. На сегодняшний день порядка 7-8 ребят сняли побои в медицинских учреждениях и будут подавать заявления в прокуратуру. Также ребята намерены писать заявления в связи с кражей личных вещей. В этом отношении мы ребят поддерживаем – если правонарушение действительно имело место, виновные должны понести ответственность, - передает слова Бузуртанова сайт постпредства Ингушетии.

На данный момент руководство ВУЗа не планирует отчислять ингушских студентов. Они продолжат готовиться к сессии и сдавать экзамены.

В общежитие РГГРУ в Москве пришлось вызывать Росгвардию.

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