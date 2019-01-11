Многодетная мать из Чечни и 4-летний дагестанский мальчик погибли под бомбами в Сирии

Женщины и дети из России продолжают гибнуть под бомбами международной коалиции в Сирии.

На днях стало доподлинно известно о гибели многодетной матери из Чечни и 4-летнего ребёнка из Дагестана, ставшими жертвами авиаатаки на оккупированную террористами ИГ* деревню аш-Шаафа провинции Дейр-эз-Зор. Об этом «КП - Северный Кавказ» сообщила член Совета по правам человека при главе Чеченской Республики Хеда Саратова.

По сведениям правозащитницы, не меньше 15 россиянок с детьми остаются в окружении коалиционных войск, в населённых пунктах, захваченных террористами. Никакой возможности покинуть зону боевых действий у женщин нет.

— Свидетели рассказали нам об обстоятельствах гибели двух россиян под бомбами в Сирии. На выходе из мечети взрывом убило уроженку Надтеречного района Чечни Хаву Ахъядову, 1984 года рождения, — сообщила Хеда Саратова.

У женщины осталось пятеро детей в возрасте от полутора до 12 лет. Ответственность за сирот взяла на себя азербайджанка, сейчас малолетние находятся с ней. Второй жертвой авианалётов стал четырёхлетний дагестанский мальчик Халид Агашев.

— Халид погиб во время очередной бомбардировки в начале января. Его мать Элиза Агашева получила тяжёлые ранения. За ней и вторым малолетним сыном — Умаром ухаживает местная девушка. Она смогла выйти на связь с родственниками и сообщить о гибели мальчика, — рассказала Хеда Саратова.

Женщин и детей в Ирак и Сирию вывезли мужья с Северного Кавказа, решившие примкнуть к террористическим силам. Но после их гибели покинуть театр военных действий у женщин и детей нет.

Спасти родных пытаются родственники в России — чаще всего матери увезённых девушек. По словам правозащитницы, они создали специальный чат в WhatsApp, где обмениваются последними новостями и пытаются помочь родным. Так, недавно они создали в интернете петицию, обращённую к международным гуманитарным организациям. Родные просят правозащитников помочь в создании коридора, и вывезти женщин и детей с территории Сирии и Ирака.

— Мы не владеем точными цифрами, не все имеют возможность связаться с родными. Но доподлинно известно о том, что в зоне конфликта находится не менее 15 россиянок с детьми, которые нуждаются в помощи. Мы постараемся сделать всё возможное для их эвакуации, — резюмировала член Совета по правам человека при главе ЧР.

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