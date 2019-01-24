Одному из главарей банды «киллера номер один» в России не дали пожизненное

Сообщник, помощник и «правая рука» гения преступного мира Аслана Гагиева сядет за решётку на 17 лет. Артуру Джиоеву удалось избежать пожизненного заключения, пойдя на сделку со следствием. Он раскрыл свою роль и детали работы группировки киллеров, совершившей как минимум 63 убийства.

Приговор преступнику вынес Советский районный суд Владикавказа. По сумме обвинений ему грозила высшая мера наказания. Ему вменяли участие в банде, убийстве более двух человек, покушении на убийство, незаконное хранение огнестрельного оружия и лишение человека свободы. Но благодаря сделке со следствием, правая рука «киллера номер один» получил всего 17 лет «строгача».

Артур Джиоев. Фото: Интерпол

Убийцу в Россию экстрадировали из Греции в 2015 году. Там Джиоев пытался скрыться с помощью подложных документов на имя гражданина Болгарии Милчо Инджова, но потерпел фиаско. Полицейские узнали его в лицо по наводке Интерпола.

Понимая, что вырваться из рук правоохранителей не удастся, киллер решил сотрудничать со следствием и подробно рассказал о своей роли в группировке Гагиева. Правоохранителям оставалось в очередной раз удивляться необычной структуре и идеальной организации банды. Джиоев координатором, одним из двух приближённых советников «осетинского Мориарти»: вместе с боссом они решали, как лучше убить человека, после чего помощники «спускали» задание одной из шести группировок киллеров. При этом информация подавалась рядовым убийцам таким образом, будто они делают благое дело: убирают коррупционеров и зарвавшихся банкиров.

Он же рассказал о том, что в Подмосковье у преступной группировки Гагиева было несколько квартир, предоставлявшихся для подготовки убийств и тренировочных баз, где киллеры оттачивали свои навыки.

Удостоверение Джоиева, с которым его задержали в Греции

При этом Джиоев не был банальным чиновником в банде — в случае необходимости он сам брался за оружие или участвовал в реализации плана сложного убийства. Следствию доподлинно известно, что преступник участвовал в убийствах высокопоставленных правоохранителей и банкиров: замдиректора «Финансовой лизинговой компании» Андрея Бурлакова, зампредседателя правления «Мира-банка» Анны Эткиной, заместителя прокурора Промышленного района Владикавказа Олега Озиева, московского следователя управления СКР на транспорте Александра Леонова и убийство начальника УБОП МВД по Северной Осетии Марка Мецаева. Также Джоиев принимал участие в убийствахМарата Плиева и Виктора Туаева. Следователи отмечали, что, вероятнее всего, это лишь часть девятилетней работы преступника на «осетинского Морирти».

В декабре следствие предъявило окончательное обвинение самому «киллеру номер один» Аслану Гагиеву. Согласно условиям соглашения по экстрадиции, ему вменили участие лишь в 6 убийствах из 60, но этого уже хватит на пожизненное заключение. Следователи работают с австрийской стороной, чтобы осудить его за все совершённые преступления.

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