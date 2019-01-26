В Дагестане глава села подарил госпредприятие другу и поплатился

Сельский глава в Дагестане попал на скамью подсудимых за использование коррупционных схем. Аляс Магомедов без смущения переписал на друга государственное предприятие стоимостью 75 миллионов. Его продали, а деньги поделили.

Подсудимый — уже бывший глава сельского поселения Гимры в Унцукульском районе республики, а преступление датировано 2011 годом.

Началось всё с того, что в 2008 компания «РусГидро» подарила селу 56 миллионов акций одного из своих предприятий. За три года в голове чиновника возник план обогащения: переписать на друга-бизнесмена принадлежащий селу пакет акций, а потом крупно нажиться на их продаже.

Сказано — сделано. Предприятие преступники пустили на торги, хоть и заработали гораздо меньше реальной стоимости объекта. Деньги поделили и потратили.

Коррупционную схему раскрыли через семь лет. В 2018 году чиновника сняли и возбудили уголовные дела по статьям «превышение служебных полномочий» и «мошенничество в особо крупном размере». В качестве суммы нанесённого государству ущерба в деле значатся те самые 75 миллионов.

В субботу «КП - Северный Кавказ» в следственном управлении СРК по Дагестану сообщили, что уголовное дело с обвинительным заключением передано в Ленинский райсуд Махачкалы. По сумме преступлений коррупционеру светит до 20 лет колонии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Дагестане чиновник «Газпрома» задержан за накрутки и украденные миллионы

Долги за газ в одном из районов республики — дело рук банды коррупционеров (подробности).

В элитном особняке главы дагестанского отделения «Газпром» прошли обыски

Хоромы и шикарный автопарк Мурада Муртазалиева вызывают кучу вопросов (подробности, фото).

Cледователи показали, как шикарно жил задержанный брат бывшего главы Дагестана

Появились фото и видео обыска в роскошном особняке Раджаба Абдулатипова [фото, видео]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экс-министр образования Дагестана построил себе особняк с несколькими бассейнами

Усадьбу арестованного чиновника украшали роскошные люстры и ковры (подробности, фото).

Откаты, теракты, криминальная кличка «Киллер» и депутатский мандат — чем известен задержанный глава управления дорог Дагестана

«Комсомолка» разбирается, как Магомедрасул Омаров стал депутатом и получил орден «За заслуги перед Республикой Дагестан» (подробности).