Членов банды Гагиева, обвиняемых в убийствах 40 человек, этапировали в Москву

12 членов банды "осетинского Мориарти" Аслана Гагиева этапированы в Москву. Как сообщает Следственный комитет России, подозреваемым вменяется участие в преступном сообществе, бандитизм, убийства, похищения людей, посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов и другие тяжкие преступления.

Бандиты проворачивали свои преступные схемы не только в родной Северной Осетии, но также в Москве и области. Следователи выяснили, что с 2004 по 2014 годы они трижды пытались покушаться на жизни полицейских, совершили убийства и покушения на убийство 41 человека.

Ввиду большой важности процесса было решено направить дело в Московский окружной военный суд, а самих бандитов этапировать на самолете под усиленной охраной силовиков.

Как писала "Комсомольская правда на Северном Кавказе" ранее, на данный момент следователи завершили расследование против лидера группировки Аслана Гагиева. Сейчас его адвокаты знакомятся с материалами дела.

Известно, что "осетинский Мориарти" причастен к шестидесяти убийствам. Криминальному авторитету, который больше известен по кличке Джако, предъявят обвинения только по 6 убийствам, за организацию преступного сообщества, трех банд и незаконный оборот оружия. Дело в том, что именно на таких условиях Гагиев был экстрадирован из Австрии.

Несмотря на то, что уже этих дел хватает на пожизненное, следователи пытаются убедить австрийских коллег, что преступник организовал все шесть десятков убийств и отправляют им все новые запросы.

На счету банды Гагиева убийства силовиков, высокопоставленных чиновников, банкиров и бизнесменов. Недавно осужденный киллер группировки Артур Джиоев решил скосить себе срок и начал сотрудничать со следствием. Он рассказал, что члены банды Джако были уверены, что работают на Правительство и ФСБ, убивая коррумпированных политиков и бизнесменов, которые приобретают очень большое влияние. Сам Джиоев проведет в колонии строгого режима 17 лет, хотя его преступления тянули на пожизненный срок.

Этапирование участников банды Гагиева.Их доставили в Москву

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