Унизивший российскую журналистку депутат Рады опасается за жизнь из-за слов Кадырова

Толкнувший в кулуарах ПАСЕ Ольгу Скабееву и не извинившийся перед российской журналисткой украинский депутат заявил, что опасается за жизнь после заявления Кадырова. И хотя ранее Борислав Береза сказал, что вины за собой не видит, а слова чеченского лидера не воспринимает всерьез, в эфире телеканала "Прямой" признался, что чувствует опасность.

- Воспринимаю ли я серьезно эти угрозы? Да, воспринимаю. Понимаю ли я, что Кадыров может нанять каких-то наемников? Да, понимаю. Понимаю ли я, что есть опасность? Да, понимаю, - ответил Береза.

Депутат Ферховной рады говорит, что ходит все также без охраны, потому что полицейские в обращении Рамзана Кадырова угрозы не нашли, а ходить по городу с сотрудниками госохраны просто не хочет.

Глава Чечни, напомним, написал у себя на странице в ВК, что за отказ просить прощение у журналистки, "истинный мужчина" достанет депутата в любом месте и "с размаху влепит звонкую оплеуху". Сам инцидент произошел во время интервью вице-спикера Рады Ирины Геращенко.

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