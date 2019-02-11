Самые неподъёмные цены на бензин по России — в Дагестане и Чечне

За последний год автолюбители едва успевают охать, любуясь на стремительно меняющиеся цены на табло автозаправок. Бензин дорожает, но где он наименее доступен? Как оказалось — на Северном Кавказе.

Специалисты центра РИА Рейтинг узнали, сколько литров топлива могут купить водители России на среднюю зарплату. На первом месте неожиданно оказался Ямало-Ненецкйи автономный округ, давший фору даже Москве. А вот на последнем — Дагестан. Если в ЯНАО человек может позволить себе 2006 литров девяносто второго, то в республике эта цифра более, чем в четыре раза ниже — 483 литра.

Остальные регионы СКФО тоже попали в топ худших. Сразу за Дагестаном следуют Карачаево-Черкесия — 508 литров и Кабардино-Балкария — 517. На шестом с конца месте обосновалась Чечня — 536 литров на среднестатистическую зарплату. На десятом и одиннадцатом в списке антилидеров Ингушетия (547) и Северная Осетия (553).

Единственным регионом СКФО, не попавшим в список худших, оказался Ставропольский край. Однако и здесь всё не слава богу: 66 место из 85 возможных. Местные жители на зарплату смогут купить 574 литра горючего. При этом средний показатель по России — 896 литров.

Напомним, что жители топ-3 бедствующих регионов своими силами борются с проблемой. Сначала в Дагестане, а потом в КЧР и КБР местные жители, с помощью бойкота заправок с «заоблачными» ценами, сбили стоимость топлива почти на 30%. Об акции заранее объявляли в соцсетях, а в комментариях автолюбители делились местечками, где горючее продают по честным ценам.

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