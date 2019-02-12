Помощник постпреда Чечни в Крыму может быть сурово наказан за драку в ресторане

Помощнику постпреда Чеченской Республики в Крыму Мураду Саидову грозят серьёзные неприятности не только со стороны представителей власти, но и на работе. В постпредстве ему посулили суровое дисциплинарное взыскание за резонансную драку с соотечественником в ресторане «Встреча».

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе постпредства, речь идёт о дисциплинарном взыскании, которое Саидов может получить на службе, если его вина будет доказана.

Напомним, что всё произошло в крымском городе Саки. Двое старых знакомых из Чечни собрались обсудить будущее одного совместного проекта. Несмотря на то, что он ещё крайне далёк от реализации, мужчины начали делить шкуру неубитого медведя. Дискуссия проходила на повышенных тонах.

Закончилось всё взаимными оскорблениями. Бизнесмены не стерпели таких обид и набросились друг на друга. При этом в постпредстве опровергли информацию, появившуюся в ряде СМИ, о том, что помощник постпреда пустил в ход огнестрельное оружие. Оказалось, что у Саидова с собой был только травматический пистолет, но и его Саидов не извлекал из кобуры. Расследование инцидента потребовал провести лично глава Чечни Рамзан Кадыров.

Сейчас участники драки задержаны, а полицейские выясняют детали произошедшего. Помощнику постпреда, кроме административного наказания, теперь могут грозить ещё и серьёзные дисциплинарные меры.

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