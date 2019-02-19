Покинувший кресло главы Чечни Кадыров написал стихи на больничном

Рамзан Кадыров не тратил зря время на больничном, который вынудил его временно покинуть кресло главы Чеченской Республики. Политик посвящал время себе и семье и даже успел написать стихотворение о родной земле и своём тейпе.

Как сообщил «Комсомольской правде на Северном Кавказе» министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Джамбулат Умаров, во время своего отпуска, с 11 по 16 февраля глава региона проходил плановую диагностику. У него наконец нашлось время, чтобы уделить его себе и семье.

— Несмотря на то, что официально полномочия главы республики были временно переданы Муслиму Хучиеву, деятельность Рамзана Ахматовича ни на минуту не прекращалась и прекратиться не может. Он продолжал работать на благо нашего народа. Но из-за болезни ему был необходим и отдых. И он нашел его в дорогом его сердцу, родном селении, — рассказал Джамбулат Умаров.

Как сообщил в социальных сетях сам Рамзан Кадыров, во время поездки в горы он подхватил грипп. Главе Чечни пришлось лежать под капельницами. А заместителя пришлось назначить из-за назначенных встреч, на которые приболевший Кадыров никак не мог приехать.

Несмотря на это, чеченский лидер проводил время с пользой и даже успел написать стихотворение, посвящённое дорогому краю и родному тейпу Беной.

— В созвездии тепла я душу распростер.

Здесь дремлет тишина, здесь говорит костер,

Здесь мысли разбрелись, умчались, кто куда,

Здесь небо как гранит, здесь чистая вода,

Здесь воздух исполин, здесь заторможен бег,

Здесь братья на подбор в неистовой борьбе!

Усталость, гнев и боль проходят стороной,

Благодарю тебя, мой трепетный Беной! — процитировал написанные Кадыровым стихи Джамбулат Умаров.

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

Рамзан Кадыров отказался от поста главы Чечни из-за гриппа

Глава республики передал управление премьер-министру Муслиму Хучиеву (подробности).

Рамзан Кадыров официально назначил себе преемника

Муслим Хучиев будет руководить республикой из-за «временной нетрудоспособности» главы Чечни (подробности).