Суд арестовад Александра Емельяненко за неповиновение полиции

Кисловодский суд арестовал скандально известного бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко за неповиновение полиции. Срок административного ареста — 10 дней.

При этом, как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе суда, во время заседания Емельяненко признался, что сел за руль автомобиля в сильно нетрезвом состоянии.

— Каюсь...был неправ, раскаиваюсь в содеянном. Я вёл себя так из-за состояния, в котором я находился в тот момент. Не оказывал никакого сопротивления [полиции], иначе бы это отразилось на них, — сказал Емельяненко.

Сегодня суд смог рассмотреть лишь одно из трёх административных нарушений, в которых обвиняют Александра. Материалы по статьям «нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги» и «отказ от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения» ещё не оформлены полицейскими должным образом. Кроме того, в краевом МВД собирают документы для возбуждения уголовного дела по факту оскорбления сотрудника правоохранительных органов. Вскоре их передадут в Следственный комитет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/694948" frameborder="0"></iframe> Пьяного Емельяненко задержали после ДТП.Пьяного бойца ММА Александра Емельяненко задержали после двойного ДТП

Напомним, что известного бойца задержали вечером в пятницу 1 марта. Он поссорился с сотрудниками эвакуатора, которые собирались увезли его золотой «Мерседес», стоявший на пешеходном переходе. Не сумев убедить оппонентов в своей правоте Александр сел в машину и пустился наутёк.

На помощь пришёл наряд полиции, который остановил машину. Но в разговоре со стражами порядка сильно нетрезвый Емельяненко применил матерные оскорбления, отказался дышать в алкотестер и попытался уйти с места происшествия. Тогда правоохранителям пришлось заковать его в наручники.

Эпизод вызвал широкий общественный резонанс. Применить к нарушителю кардинальные меры воздействия предложил его коллега, боец MMA Сергей Харитонов. Он призвал Рамзана Кадырова «изолировать опасного для общества Емельяненко в Чечне».

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