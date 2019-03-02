2019-03-02T16:39:25+03:00
Происшествия

Александр Емельяненко в суде раскаялся и извинился за пьяный дебош

Боец устроил гонку с полицией в Кисловодске и теперь ему грозит уголовное преследование [видео]
Андрей ЗОБОВ
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Александр Емельяненко покаялся за дебош перед судомАлександр Емельяненко покаялся за дебош перед судомФото: Алексей БУЛАТОВ
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Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко перед судом извинился за неповиновение полицейским во время пьяного дебоша в Кисловодске. Об этом «КП - Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе суда.

— Каюсь...был неправ, раскаиваюсь в содеянном. Всё это произошло из-за того состояния, в котором я находился в тот момент. Но сотрудникам полиции я не оказывал никакого сопротивления. Иначе это отразилось бы на их лицах, — сказал Емельяненко.

Сегодня суд успел рассмотреть только одно административное правонарушение дебошира — неповиновение сотруднику полиции. Материалы по административным статьям «нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги» и «отказ от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения» будут рассмотрены позже.

Напомним, что спортсмен попытался спастись от эвакуатора, собиравшегося забрать его золотой «Мерседес». Пытаясь скрыться, он протаранил две припаркованные машины. Задержать его смог только вызванный на место происшествия наряд ДПС. Пьяный вдрызг спортсмен успел оскорбить полицейских, оказаться от алкотестера и снова попытался сбежать — на этот раз на своих двоих. После этого его скрутили и заковали в наручники.

Пьяного Емельяненко задержали после ДТП.Пьяного бойца ММА Александра Емельяненко задержали после двойного ДТП

Кроме административной ответственности, за мат адрес стражей порядка Емельяненко светит уголовное дело. В пресс-службе МВД Ставрополья сообщили, что собирают материалы для дальнейшей передачи в Следственный комитет.

Событие вызвало широкий резонанс в обществе. Самым жёстким комментарием отличился боец смешанных единоборств Сергей Харитонов, попросивший Рамзана Кадырова запереть «опасного общества» Емельяненко на территории Чечни.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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