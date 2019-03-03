2019-03-03T15:21:09+03:00
Происшествия

Дела против Александра Емельяненко передали в мировой суд

Боец сидит в полицейском изоляторе Кисловодска
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
Фото: личная страница героя публикацииФото: личная страница героя публикации
Изменить размер текста:

Административные дела против Александра Емельяненко передали в мировой суд. Пьяный боец за рулем своего золотого "Мерседеса" разъезжал по улицам Кисловодска и при встрече с инспекторами наотрез отказался дышать в алкотестер и покидать авто.

- Материалы по статьям "нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги" и "отказ от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения" переданы в мировой суд, - рассказала "Комсомольской правде на Северном Кавказе" руководитель пресс-службы Ставропольского областного суда Елена Чурюда. - Их рассмотрят в срок до 3 месяцев.

Сейчас спортсмен находится в местном полицейском изоляторе и отбывает арест в 10 суток.

Решается вопрос о возбуждении еще одного, но уже уголовного дела за оскорбление полицейских.

Напомним, что с недавнего времени бывший боец клуба "Ахмат" засветился во множестве скандалов и даже сидел в тюрьме за изнасилование домработницы. В спорт после заключения его вернул глава Чечни Рамзан Кадыров, которого, кстати, теперь просят позаботиться о перевоспитании Александра Емельяненко в очередной раз.

АЛЕКСАНДР ЕМЕЛЬЯНЕНКО: ДОСЬЕ "КП"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

СМИ: За задержание Емельяненко могут уволить полицейских из Кисловодска

В региональном МВД слух опровергли (подробнее)

В Кисловодске инспекторы скрутили пьяного бойца Емельяненко за рулем золотого «Мерседеса»

В Кисловодске вдрызг пьяный боец смешанных единоборств помял несколько авто и обматерил полицейских (подробности).

Емельяненко устроил разборки с полицейскими в Кисловодске.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Крымский писатель, сын которого в Москве убил жену и сына: «Что там случилось не знаю, но женщины иногда могут вывести из себя»
34-летний Савва Никитин, который жестоко расправился со своей семьей и попытался свести счеты с жизнью, оказался сыном писателя из Ялты Александра Никитина. Он дал интервью «Комсомолке» [эксклюзив kp.ru]
Новости 24
Срочное предупреждение МЧС: в горах Кабардино-Балкарии возможен сход лавин
За тайник с марихуаной на Ставрополье завели дело на селянина
Умер еще один ребенок, получивший ожоги при взрыве газа в Назрани
Прошел суд над ставропольцем, который покусал полицейского
Двоих полицейских и замначальника из МВД Ингушетии задержали при получении крупной взятки
В Ставрополе схватили вора, обокравшего администратора стоматологии
В Лас-Вегасе боец из Дагестана победил рекордсмена Джереми Стивенса
В столице Чечни поймали нациста со свастикой
В Ставрополе столкнулись пять автомобилей
На Ставрополье подростки сушили вещи на Вечном Огне
На Ставрополье авария двух грузовиков с жертвами попала на видео
На Ставрополье «ворожея» предложила снять с бабушки порчу и пожалела
На устроившего гонки с полицией Александра Емельяненко собираются завести уголовное дело
На Ставрополье «дед» попал в колонию за жестокое обращение с молодыми солдатами
На Ставрополье обрушился шторм: ломающий деревья ветер в Ессентуках попал на видео
В Чечне ребёнок бросился под машину и выжил
В юго-западной части Ставрополя открыли детский сад
В Дагестане на бухгалтера больницы завели дело о хищении 2,7 млн рублей
На Северном Кавказе стартовали «Уроки цифры» для школьников
В Дагестане семья отравилась угарным газом: среди пострадавших трое детей
Директор из Северной Осетии обманула "Сбербанк" на 119 млн рублей
Дагестанка умерла на борту самолета, летевшего в Санкт-Петербург
Антирекорд в России: почти десятая часть жителей Ингушетии сидит без работы
На Ставрополье спортшколу годами возглавлял крупный наркодилер
В Ессентуках два брата подрались на похоронах бабушки
В Ингушетии при реставрации древней башни украли 10 млн рублей