Административные дела против Александра Емельяненко передали в мировой суд. Пьяный боец за рулем своего золотого "Мерседеса" разъезжал по улицам Кисловодска и при встрече с инспекторами наотрез отказался дышать в алкотестер и покидать авто.

- Материалы по статьям "нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги" и "отказ от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения" переданы в мировой суд, - рассказала "Комсомольской правде на Северном Кавказе" руководитель пресс-службы Ставропольского областного суда Елена Чурюда. - Их рассмотрят в срок до 3 месяцев.

Сейчас спортсмен находится в местном полицейском изоляторе и отбывает арест в 10 суток.

Решается вопрос о возбуждении еще одного, но уже уголовного дела за оскорбление полицейских.

Напомним, что с недавнего времени бывший боец клуба "Ахмат" засветился во множестве скандалов и даже сидел в тюрьме за изнасилование домработницы. В спорт после заключения его вернул глава Чечни Рамзан Кадыров, которого, кстати, теперь просят позаботиться о перевоспитании Александра Емельяненко в очередной раз.

АЛЕКСАНДР ЕМЕЛЬЯНЕНКО: ДОСЬЕ "КП"

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