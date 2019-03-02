Кадырова попросили изолировать устроившего дебош Емельяненко в Чечне

Российский боец MMA Сергей Харитонов громкий скандал с Александром Емельяненко, устроившем пьяные гонки с полицией в Кисловодске. Он попросил Рамзана Кадырова приструнить спортсмена, вновь принять его в спортивный клуб «Ахмат» и изолировать на территории Чечни.

Сергей Харитонов разместил в своём Instagram видеообращение, в котором подчеркнул, что ничто не сможет изменить характер скандально известного бойца.

Кадырова попросили закрыть Емельяненко на территории Чечни.Сергей Харитонов считает, что боец опасен для общества

— Я говорил, говорю и буду повторять: Александр Емельяненко опасен для общества. Он будет продолжать пить и может сделать всё, что угодно. На него может повлиять только один человек — это Рамзан Кадыров. Рамзан Ахматович, прошу вас, заберите его обратно в клуб, закройте его на территории Чечни и тогда он не натворит ещё более серьёзных дел. Он слушает только вас, — сказал Харитонов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/694946" frameborder="0"></iframe> Нетрезвый боец пытался удрать.

Напомним, что вечером 1 марта Емельяненко попал в очередной громкий скандал. В Кисловодске он поссорился с работниками эвакуатора, пытавшимися забрать припаркованный на пешеходном переходе золотой «Мерседес» на штрафстоянку.

Дальше — больше. Не сумев договориться с эвакуаторщиками, он сел в авто и поехал по тротуару, помяв по дороге два припаркованных рядом автомобиля. В дело вмешалась полиция, которой пришлось гоняться за пьяным Емельяненко по всему городу. В конце-концов Александра удалось остановить, но он грубо обматерил правоохранителей и попытался сбежать. Стражам порядка пришлось скрутить бойца, надеть наручники и доставить в отдел.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/694948" frameborder="0"></iframe> Пьяного Емельяненко задержали после ДТП.Пьяного бойца ММА Александра Емельяненко задержали после двойного ДТП

Против него возбудили три административных дела. За неправильную парковку, игнорирование требований полицейского и отказ проходить тест на состояние алкогольного обвинения. Кроме того, в МВД готовят материалы для возбуждения уголовного дела по факту оскорбления представителя власти. За пьяный дебош Емельяненко может на год отправиться на исправительные работы.

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