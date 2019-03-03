2019-03-03T14:15:47+03:00
Происшествия

СМИ: За задержание Емельяненко могут уволить полицейских из Кисловодска

В региональном МВД слух опровергли [видео]
Евгения СОКОРЕВА
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Фото: пресс-служба RCCФото: пресс-служба RCC
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За задержание пьяного Александра Емельяненко в Кисловодске полицейские могут лишиться должностей. Об этом пишет сайт телеканала "360" со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах. Собеседник утверждает, что инспекторов заранее попросили не трогать бойца, поэтому за эвакуацию его золотого "Мерседеса" и съемку дебоша всем грозит увольнение.

Официального подтверждения этих слов нет. Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в МВД Ставропольского края, руководство информацию опровергает да и новость анонимный информатор мог попросту выдумать.

- Главное управление МВД России по Ставропольскому краю официально заявляет, что ранее распространенная в ряде СМИ информация об угрозах и возможном увольнении сотрудников полиции, принимавших участие в задержании водителя в городе Кисловодске, не соответствует действительности. Сотрудники органов внутренних дел действовали в рамках российского законодательства, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, скандал с участием Александра Емельяненко произошел в Кисловодске в пятницу, 1 марта. В нетрезвом виде он отказался покидать машину, оскорблял инспекторов и при попытке скрыться помял несколько машин.

Из золотого "Мерседеса" его вытащили силой. Но даже оказавшись в отделении, спортсмен продолжал "качать права". В себя он пришел только в суде. На заседании Емельяненко извинился перед полицейскими и признался, что вел себя так по пьяни.

Бойца арестовали на 10 судок. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "оскорбление представителя власти".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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