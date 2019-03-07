2019-03-07T13:00:39+03:00
Происшествия

Пьяные гонки Емельяненко по Кисловодску объяснили стрессом от поединков

Спортсмен пытался уехать от полицейских, которые хотели эвакуировать его золотой "Мерседес" [видео]
Алена БЕЛЯЕВА
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Александр Емельяненко извинился в суде за свое поведениеАлександр Емельяненко извинился в суде за свое поведениеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Известный промоутер Владимир Хрюнов заявил, что поведение бойца смешанного стиля Александра Емельяненко в Кисловодске может быть обусловлено стрессом, который он заработал после поединков.

- Нужно понять, что специфика его состояния обусловлена проведением боев, что является большим стрессом. К примеру, в США Майку Тайсону дали возможность биться после того, как он отсидел в тюрьме. Давайте посмотрим, что с ним дальше произойдет, - отметил промоутер на пресс-конференции.

Хрюнов также заявил, что планирует позвать Емельяненко для участия в поединке под эгидой профессиональной федерации World Total Kombat Federation.

Напомним, полиция в Кисловодске задержала Александра Емельяненко, который устроил пьяные гонки по городу. Именитый боец припарковал свой золотой "Мерседес" на пешеходном переходе, а, когда машину попытались эвакуировать, стал уезжать от сотрудников ДПС.

Спортсмен даже заехал на тротуар и устроил двойную аварию во время погони, но в итоге его все же задержали и заковали в наручники.

Сейчас против Емельяненко несколько административных материалов за нарушение ПДД и неподчинение полиции. Он арестован на 10 суток и находится в изоляторе.

За отказ от прохождения медицинского освидетельствования ему грозит лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет и штраф в размере 30 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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