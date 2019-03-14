Сенатор Арашуков встретился с соучастником одного из заказных убийств

Следователи пытаются разговорить сенатора Рауфа Арашукова и убедить его признаться в заказных убийствах и других преступлениях. Для этого парламентарию провели очную ставку с посредником, передавшим заказ на убийство Фраля Шебзухова, Рустамом Копсергеновым.

Как сообщил «КП - Северный Кавказ» источник в правоохранительных органах, сенатор напрочь отказывается сотрудничать со следствием, ссылаясь на 51 статью Конституции РФ, позволяющую не свидетельствовать против себя и близких родственников. Поэтому на допросы его практически не вызывали — бессмысленно. Тогда следователи решили попробовать устроить Арашукову очную ставку.

На встречу с ним привели Рустама Копсергенова. Он был посредником, к которому Арашуков обратился за помощью, когда в 2010 году хотел расквитаться с советником президента Крачаево-Черкесии Фралем Шебзуховым. Он ещё в 2017 году указывал на Арашукова, но утверждал, что изначально у него не было задачи организовать убийство — только «профилактическое» избиение. Ведь Шебзухов был главным претендентом на пост премьер-министра республики, о котором тогда мечтал 24-летний Рауф Арашуков.

По словам Копсергенова, Арашуков выдал ему полмиллиона и попросил «разобраться с проблемой» и «проучить». После этого, через своего знакомого Назима Кушетерова, он нанял для нападения троих бравых молодцев — Магомета Джубуева, Алика Татаркулова и Тимура Тулпарова. Они подкараулили Шебзухова, избили битой. Но когда тот попытался бежать (на суде они немного изменили показания, сообщив, что им показалось, что чиновник потянулся за оружием), застрелили свою цель. К слову, все исполнители уже получили сроки от 14 до 19 лет.

Но на очной ставке Копсергенов не был так многословен, сообщив, что частности убийства он не знает, но заказчиком действительно является Рауф Арашуков. Деньги от него он получил и передал Кушетерову, нашедшему ребят-исполнителей. А об убийстве узнал из новостей на следующий день.

Несмотря на такое давление и откровенные показания против него, сенатор остался на своём. Он сообщил, что не собирается свидетельствовать против себя и от беседы со следователем отказался.

При этом защита Арашукова-младшего настаивает на том, что показания Копсергенова не состоятельны. Ведь после смерти Шебзухова будущий сенатор не занял место премьер-министра республики, да и возраст для такой должности у Рауфа был совершенно не подходящим.

Напомним, что парламентария и его отца «газового короля» Рауля Арашукова задержали 30 января. Старшего Арашукова считают организатором преступного сообщества, похитившего газ более, чем на 30 миллиардов рублей. Рауф, по сведениям следствия, был участником этой группировки. Кроме того, ему вменяют два заказных убийства в 2010 году и избиение свидетеля.

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