Чеченская «дюймовочка» официально признана самой маленькой девочкой России

Юная чеченка Анжела Ташуева в 13 лет стала самой маленькой девочкой в стране. Рекорд официально зарегистрирован представителями Книги рекордов России.

— 20 марта в Грозном был зарегистрирован новый рекорд — 13-летняя девочка-кроха стала самым маленьким подростком в России. Ее рост - 72,3 см. Для его регистрации в столицу Чеченской Республики приехал главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко. В тот же день зарегистрирован и новый рекорд по отжиманиям установленный шестилетним чеченским «Шварцнеггером», — сообщили в пресс-службе.

При этом родственники девочки сетуют, что рекорд был зарегистрирован так поздно. Мама Анжелы рассказала, что за последний год она выросла на почти на 15 сантиметров. В 12 лет её рост составлял лишь 57 см, а весила девочка меньше 7 килограммов.

Самая маленькая россиянка родилась 19 марта 2006 года. При росте в 38 сантиметров она весила всего лишь 700 граммов. Родители вспоминают, что укачивали маленькую дочь, держа её на ладони, а вместо пелёнок использовали носовой платок.

Анжела с подругами перед церемонией вручения дипломаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Как рассказала «КП - Северный Кавказ» мама «дюймовочки» Румани, родители долго и безуспешно пытались понять, почему их дочь не растёт. Ради неё им пришлось продать квартиру в Грозном и уехать в Германию, чтобы получить консультацию лучших врачей. Но медики только развели руками, уточнив, что у Анжелы врождённая неизлечимая карликовость и девочка никогда не вырастет.

К несчастью Анжелы, люди с подобным заболеванием редко живут больше 19-20 лет. Несмотря на ужасный диагноз, родители обожают дочь, считая её особенной, и продолжают заботиться о своей ненаглядной.

Но самой маленькой девочкой в мире Анжеле Ташуевой стать не суждено. Кроха уже переросла нынешнюю обладательницу рекорда, жительницу индийского города Нагпур Джоти Амджи. В 18 лет её рост составил лишь 62,8 сантиметров.

КСТАТИ

«Дюймовочка» из Чечни может стать самой маленькой девочкой России

Самая маленькая девочка страны живет в Чечне. Двенадцатилетняя Анжела Ташуева со стороны больше напоминает младенца, ведь ее рост составляет всего 57 сантиметров, а весит малышка чуть больше шести килограммов. Виной всему врожденное генетическое заболевание (подробности).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Шестилетний «Шварценеггер» из Чечни установил новый мировой рекорд по отжиманию на брусьях

20 марта самый юный силач Чечни установил новый мировой рекорд по отжиманию на брусьях. Представители Книги рекордов России зафиксировали достижение Рахима Куриева и теперь он считается самым сильным и выносливым в своей возрастной категории (подробности).