В Дагестане накрыли ячейку ИГ*, подготовившую взрыв смертницы в Грозном
В Хасавюртовском районе Дагестана в ходе спецоперации была ликвидирована ячейка международной террористической организации ИГ*. По разным данным, было задержано от трёх до пяти террористов, подготовивших взрыв смертницы Карины Спиридоновой на КПП полиции в Грозном.
Теракт в столице Чечни произошёл 17 ноября прошлого года. Полицейские увидели странную женщину в чёрных одеждах, медленно идущую в сторону контрольно-пропускного пункта. От неё потребовали предъявить документы, но террористка не отреагировала, а лишь ускорила шаг. Тогда стражи порядка выстроились в шеренгу и открыли огонь из автоматов. Понимая безвыходность своего положения, девушка привела в действие пояс шахида на расстоянии около 75 метров от КПП. В результате никто не пострадал.
В тот же день силовики сообщали, что смертницу «вели» спецслужбы. И что за подготовку теракта ответственны члены ячейки ИГ*, функционирующей на территории Дагестана.
Женщина взорвала себя возле КПП полиции в Грозном.
— Расследование взрыва смертницы в Старопромысловском районе Грозного вывело на других членов экстремистской группировки, — рассказал источник «КП - Сверный Кавказ» в силовых структурах. — 25 марта террористическую ячейку удалось накрыть. Арестованы трое человек, в том числе мужчина, который был шариатским мужем погибшей Карины Спиридоновой.
По данным другого источника, арестовано пять террористов. У них нашли оружие, гранаты, экстремистскую литературу. В ходе допроса боевики сообщили о местонахождении тайника с взрывчаткой — члены ячейки готовили самодельную бомбу для нового теракта.
*ИГ — запрещённая на территории Российской Федерации международная террористическая организация.
КСТАТИ
Взорвавшая себя у КПП в Грозном смертница оставила предсмертную записку
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ИСТОЧНИК KP.RU