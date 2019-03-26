2019-03-26T11:13:48+03:00
Происшествия

В Дагестане накрыли ячейку ИГ*, подготовившую взрыв смертницы в Грозном

Задержанные экстремисты отвечали за идеологическую подготовку террористки [видео]
Андрей ЗОБОВ
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Спецназ обезвредил ячейку ИГ*, занимавшуюся подготовкой грозненской смертницыСпецназ обезвредил ячейку ИГ*, занимавшуюся подготовкой грозненской смертницыФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Хасавюртовском районе Дагестана в ходе спецоперации была ликвидирована ячейка международной террористической организации ИГ*. По разным данным, было задержано от трёх до пяти террористов, подготовивших взрыв смертницы Карины Спиридоновой на КПП полиции в Грозном.

Теракт в столице Чечни произошёл 17 ноября прошлого года. Полицейские увидели странную женщину в чёрных одеждах, медленно идущую в сторону контрольно-пропускного пункта. От неё потребовали предъявить документы, но террористка не отреагировала, а лишь ускорила шаг. Тогда стражи порядка выстроились в шеренгу и открыли огонь из автоматов. Понимая безвыходность своего положения, девушка привела в действие пояс шахида на расстоянии около 75 метров от КПП. В результате никто не пострадал.

В тот же день силовики сообщали, что смертницу «вели» спецслужбы. И что за подготовку теракта ответственны члены ячейки ИГ*, функционирующей на территории Дагестана.

Женщина взорвала себя возле КПП полиции в Грозном.

— Расследование взрыва смертницы в Старопромысловском районе Грозного вывело на других членов экстремистской группировки, — рассказал источник «КП - Сверный Кавказ» в силовых структурах. — 25 марта террористическую ячейку удалось накрыть. Арестованы трое человек, в том числе мужчина, который был шариатским мужем погибшей Карины Спиридоновой.

По данным другого источника, арестовано пять террористов. У них нашли оружие, гранаты, экстремистскую литературу. В ходе допроса боевики сообщили о местонахождении тайника с взрывчаткой — члены ячейки готовили самодельную бомбу для нового теракта.

*ИГ — запрещённая на территории Российской Федерации международная террористическая организация.

КСТАТИ

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В Грозном продолжается расследование взрыва у контрольно-пропускного пункта полиции в Старопромысловском районе города. Правоохранителям удалось установить личность смертницы. Это 25-летняя уроженка Республики Адыгея Карина Спиридонова (подробности).

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Вечером в 17 ноября неизвестная смертница совершила самоподрыв рядом с контрольно-пропускным пунктом полиции на окраине Грозного. В результате взрыва никто не пострадал (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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