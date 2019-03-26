В Дагестане накрыли ячейку ИГ*, подготовившую взрыв смертницы в Грозном

В Хасавюртовском районе Дагестана в ходе спецоперации была ликвидирована ячейка международной террористической организации ИГ*. По разным данным, было задержано от трёх до пяти террористов, подготовивших взрыв смертницы Карины Спиридоновой на КПП полиции в Грозном.

Теракт в столице Чечни произошёл 17 ноября прошлого года. Полицейские увидели странную женщину в чёрных одеждах, медленно идущую в сторону контрольно-пропускного пункта. От неё потребовали предъявить документы, но террористка не отреагировала, а лишь ускорила шаг. Тогда стражи порядка выстроились в шеренгу и открыли огонь из автоматов. Понимая безвыходность своего положения, девушка привела в действие пояс шахида на расстоянии около 75 метров от КПП. В результате никто не пострадал.

В тот же день силовики сообщали, что смертницу «вели» спецслужбы. И что за подготовку теракта ответственны члены ячейки ИГ*, функционирующей на территории Дагестана.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/678281" frameborder="0"></iframe> Женщина взорвала себя возле КПП полиции в Грозном.

— Расследование взрыва смертницы в Старопромысловском районе Грозного вывело на других членов экстремистской группировки, — рассказал источник «КП - Сверный Кавказ» в силовых структурах. — 25 марта террористическую ячейку удалось накрыть. Арестованы трое человек, в том числе мужчина, который был шариатским мужем погибшей Карины Спиридоновой.

По данным другого источника, арестовано пять террористов. У них нашли оружие, гранаты, экстремистскую литературу. В ходе допроса боевики сообщили о местонахождении тайника с взрывчаткой — члены ячейки готовили самодельную бомбу для нового теракта.

*ИГ — запрещённая на территории Российской Федерации международная террористическая организация.

КСТАТИ

Взорвавшая себя у КПП в Грозном смертница оставила предсмертную записку

В Грозном продолжается расследование взрыва у контрольно-пропускного пункта полиции в Старопромысловском районе города. Правоохранителям удалось установить личность смертницы. Это 25-летняя уроженка Республики Адыгея Карина Спиридонова (подробности).

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

Смертница взорвала себя рядом с КПП в Грозном

Вечером в 17 ноября неизвестная смертница совершила самоподрыв рядом с контрольно-пропускным пунктом полиции на окраине Грозного. В результате взрыва никто не пострадал (подробности).